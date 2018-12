'Ik kom niet met de makkelijke belofte dat morgen alle problemen opgelost zijn. Ook veiligelanders kunnen we niet zomaar uit de asielprocedure zetten', zegt staatssecretaris Mark Harbers van Asielzaken.

Harbers sprak woensdag in Ter Apel met bezorgde ondernemers en inwoners. Dit na een verzoek van de gemeente Westerwolde in verband met de overlast die veiligelanders in het azc in Ter Apel veroorzaken.

'Geen dag langer in de opvang dan noodzakelijk'

Het gaat om een groep die geen kans maakt op een verblijfsvergunning, maar wel asiel heeft aangevraagd. Ze zorgen onder meer voor overlast op buslijn 73 en bestelen winkeliers.

'Het is aan ons om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat ze hier niet mogen blijven en geen dag langer in de opvang blijven dan noodzakelijk', zegt Harbers.

Toezeggingen

De staatssecretaris deed een aantal toezeggingen. 'We hebben afgesproken dat we iemand aanstellen die op praktisch niveau met alle partijen samenwerkt. Die gelijk voor een oplossing zorgt, als het ergens knelt.'

Het komende half jaar wordt er ook meebetaald aan beveiligers en stewards op buslijn 73. 'Daar werken we ook aan een structurele oplossing', aldus Harbers.

Winkeliers die schade hebben door diefstallen, worden geholpen om dat op een makkelijkere manier te verhalen dan nu.

Er is ook een kleinere groep raddraaiers, maar dat is wel een heel ernstige groep Mark Harbers - Staatssecretaris Asielzaken

Raddraaiers

'De gastvrijheid die er is, is voor de groep vluchtelingen die recht heeft op opvang. Er is ook een kleinere groep raddraaiers, maar dat is wel een heel ernstige groep. En dat zet het draagvlak stevig onder druk', beseft Harbers.

'Dat is mij vandaag indringend duidelijk gemaakt door bewoners en ondernemers.'

Burgemeester 'blij met de aandacht'

Burgemeester Leendert Klaassen zegt dat hij 'blij is met de ruime aandacht die de staatssecretaris heeft gegeven aan de problematiek zoals die hier dagelijks is'.

Het is zeker nog niet klaar, maar je moet in elk geval de overlast kunnen terugbrengen tot acceptabele proporties Leendert Klaassen - burgemeester

'Het is niet van vandaag op morgen geregeld, maar we zien wel beweging. Dat is belangrijk en waar de burgers van Ter Apel behoefte aan hebben. Volgens mij is hier de aanzet voor verbetering gegeven. Het is zeker nog niet klaar, maar je moet in elk geval de overlast kunnen terugbrengen tot acceptabele proporties.'

'Luisterend oor'

Ondernemer Harry Stuulen, voorzitter van de ondernemersvereniging in Ter Apel, spreekt over 'een constructief gesprek'.

'De staatssecretaris bood een luisterend oor. Hij is vooral geïnteresseerd in de verhalen uit de praktijk. De daadwerkelijke pijn en overlast die veroorzaakt worden door de veiligelanders. Dat is goed op tafel gekomen; hij heeft er begripvol op gereageerd.'

Het liefst houden wij ze op het centrum en niet daar buiten, maar dat gaat zomaar niet Harry Stuulen - ondernemer

Een concrete oplossing is er dus nog niet. 'Maar hier is ook niet één-twee-drie een oplossing voor aan te dragen', realiseert Stuulen zich.

'Het liefst houden wij ze op het centrum en niet daar buiten. Maar dat gaat zomaar niet, je hebt te maken met wetten en regelgeving.'

