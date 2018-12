Deel dit artikel:













Leerling gewond door steekpartij bij school (update) De politie heeft een gebied afgezet (Foto: Martin Nuver / 112Groningen.nl)

Bij een steekpartij in de omgeving van de Vondellaan in Stad is woensdag een scholier van het Montessori Vaklyceum gewond geraakt.

De dader is een scholier van dezelfde school en deze is direct opgepakt. Zo bevestigen een woordvoerder van Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) en de politie. Het gaat om twee jongens. Lichte verwondingen Het slachtoffer werd met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek de schade zodanig dat de scholier al gauw weer naar huis kon. De motivatie van de dader om het slachtoffer te steken, is volgens de politie nog niet bekend. Wel blijft de minderjarige dader een nacht in de politiecel. Omgeving afgezet, ouders ingelicht De omgeving van de Vondellaan is afgezet om onderzoek te doen. Daarbij wordt ook een speurhond ingezet. Ondertussen gaan de lessen op het Montessori Vaklyceum gewoon door. De school zegt ouders nog in te lichten over de gebeurtenissen. Dit artikel is aangevuld met gegevens over de scholieren, op basis van een gesprek met de woordvoerder van OOG. De informatie over de nacht in de politiecel is toegevoegd na contact met de politie.