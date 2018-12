Deel dit artikel:













Minderjarige gewond door steekpartij bij school De politie heeft een gebied afgezet (Foto: Martin Nuver / 112Groningen.nl)

De omgeving rondom het Montessori Vaklyceum aan de Vondellaan in de stad Groningen is tijdelijk afgezet geweest vanwege een steekpartij. Een minderjarig slachtoffer moest naar het ziekenhuis. De eveneens minderjarige dader is direct aangehouden.

Dat laat de politie weten. De motivatie van de dader om het slachtoffer te steken, is nog niet bekend. Lichte verwonding Het slachtoffer werd met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Die verwondingen waren zodanig dat die het ziekenhuis al gauw weer kon verlaten. De politie heeft het onderzoek grotendeels afgerond, daarbij is ook een speurhond ingezet. Maar als er nog getuigen zijn die zich willen melden, dan kan dat.