Wie heeft de kerstboom van James Bond gestolen?

Niemand haalt het in zijn hoofd om iets te stelen van James Bond. Denk je... Maar een paar Groningse studenten denken daar anders over. Zij hebben de kerstboom van 007 ontvreemd.

James Bond woont in de Groningse Korrewegwijk. Met zijn vrouw Sarah. Ze zijn vanuit Australië hier naartoe geëmigreerd. 'We zagen hier 'nice little geveltowns' en dus wilden wij het ook gezellig maken voor ons huis', vertelt Sarah.

Zij plaatsten daarom twee 'kerstboompjes' naast hun voordeur. Maar afgelopen weekend was eentje opeens verdwenen. Sarah denkt dat twee studenten de schuldigen zijn. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe twee personen het boompje meenemen. 'Ik heb de beelden in bepaalde groepen op Facebook gezet, dus ik hoop dat de daders zich nu diep schamen', zegt Sarah.