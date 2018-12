Mattias Gijsbertsen wordt formateur in Groningen

Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) van Stad gaat de coalitie van de nieuwe gemeente Groningen samenstellen. Hij doet dat in opdracht van zijn eigen partij.

Fractievoorzitter Glimina Chakor maakte woensdagmiddag bekend dat Gijsbertsen als formateur is aangewezen. Ze deed dat tijdens het raadsdebat waarin de bevindingen van informateur Ineke van Gent zijn besproken.

Nieuwe coalitie

De formateur zal met PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks om de tafel gaan zitten om een nieuwe coalitie te smeden. Gijsbertsen neemt dus het stokje over van burgemeester Van Gent van Schiermonnikoog. Zij kwam tot de conclusie dat een coalitie met eerder genoemde partijen de meest stabiele optie is.

Formateur is toekomstig wethouder

Gijsbertsen is sinds 2014 wethouder van Groningen, daarvoor was hij fractievoorzitter van GroenLinks. De gemeentebestuurder is ook kandidaat-wethouder voor zijn partij. Gijsbertsen zal dus naar alle waarschijnlijkheid wethouder worden in het college dat hij zelf gaat formeren.

Formateur 2014

Het is niet nieuw dat een kandidaat-wethouder tevens de formateur van het nieuwe college is. In 2014 was Ton Schroor de formateur van het huidige college. Na het formeren nam Schroor ook het wethouderschap op zich.



Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november boekte GroenLinks een historische overwinning in Groningen. De partij steeg van vier naar elf zetels. Het huidige stadsbestuur bestaat uit D66, GroenLinks, PvdA en VVD.

