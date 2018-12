Radio Noord start in 2019 met vernieuwd geluid

RTV Noord start het nieuwe jaar met een vernieuwde radioprogrammering. In de vroege ochtend hoor je vanaf 2 januari presentator Edwin Pasveer.

Zijn plek in de middag wordt overgenomen door presentator Karel Oosterhuis. De vertrouwde stemmen dus, maar op een ander tijdstip.

Een nieuw ochtendteam

In de vroege ochtend word je in het nieuwe jaar wakker met het ochtendteam van Edwin op Noord. Edwin Pasveer presenteert samen met zijn vaste sidekick Stephan Kosters. Niiwino Geertsema neemt in de nieuwe show het nieuws voor zijn rekening.

Pasveer: 'Ik heb ontzettend veel zin om samen met de collega's en alle Groningers de dag te beginnen. Ik heb inmiddels een extra wekker gekocht', grapt de presentator.

In Edwin op Noord hoor je tussen 6.00 en 10.00 uur het belangrijkste nieuws, verkeer en zaken die spelen in de provincie. Verslaggevers Elwin Baas en Derk Bosscher trekken er op uit.

Lekker veel muziek draaien en lol maken. Zin in! Karel Oosterhuis

Ook de middag is nieuw

Nieuw in de middag is presentator Karel Oosterhuis. Hij verhuist van de vroege ochtend naar de middaguren. 'Een aantal jaren geleden heb ik ook de middag gedaan. Dat is een geweldig timeslot. Lekker veel muziek draaien en lol maken. Zin in!'

Oosterhuis maakt het programma samen met producers Sergej in 't Veen en Petra Mulder. Naast veel muziek, hoor je persoonlijke verhalen van Groningers en is er ruimte voor 'goed' nieuws.

Babette op Noord, ook tijdens de lunch

Eerder op de dag, tussen 10.00 en 13.00 uur hoor je het vertrouwde geluid van Babette Alma en sidekick Maartje Ettema. Met een verrassende mix van nieuws, actualiteiten, muziek en informatie uit Stad en ommeland is het duo straks ook te horen tijdens de lunch.

Oetse een half uurtje langer

Aan het einde van de dag gaan we een half uurtje langer door. Tussen 16:00 en 18:30 uur sleept Oetse Eilander je door de laatste uurtjes van de werkdag. Met natuurlijk het gesprek van de dag, het laatste nieuws, weer, de files en Altijd Wat Anders om 17.30 uur.

Edwin in 't Veld, nu nieuwsman in de vroege ochtend, wordt de vaste nieuwslezer in de uitzendingen van zowel Babette Alma, als Karel Oosterhuis en Oetse Eilander.

Nummer 1 van Groningen

Radio Noord is de best beluisterde zender van Groningen. Ruim een op de vijf radioluisteraars in de provincie stemt dagelijks op de zender af, waarmee Noord veruit de best beluisterde regionale omroep is. Met de nieuwe programmering wil RTV Noord deze positie behouden en verstevigen:

'De radiomarkt is enorm in beweging. Ondanks de toenemende concurrentie zijn de luistercijfers van onze zender nog altijd hoog en de laatste periode zelfs gestegen. Maar we blijven vernieuwen. Als zender moet je blijven verrassen. De nieuwe programmering past bij onze ambitie om de nummer 1 te blijven', zegt eindredacteur Remy van Mannekes.