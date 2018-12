SP: 'Wiebes gaf verkeerde info over gevaren NAM-lekkage Farmsum'

De SP, de PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer eisen een debat met minister Eric Wiebes van Economische Zaken over de gevolgen van de lekkage van aardgascondensaat op het NAM-tankenpark in Farmsum.

Volgens de partijen heeft Wiebes de Kamer verkeerd geïnformeerd over de gevaarlijke gifdampen op het Afwateringskanaal.

Dubbele hoeveelheid

Begin oktober lekte 30.000 liter aardgascondensaat via het riool in het kanaal in Farmsum. Omwonenden kregen last van branderige ogen, hoofdpijn en duizeligheid. Aardgascondensaat is giftig en explosief. Het bevat onder meer de kankerverwekkende stof benzeen.

Minister Wiebes zei vorige week dat in de omgeving van het lek maximaal 20 ppm benzeen (parts per million, het aantal deeltjes per miljoen deeltjes) werd gemeten. De gemeente Delfzijl zei eerder nog het dubbele: 40 ppm.

Volgens het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een waarde vanaf 30,7 ppm hinderlijk voor mensen, waarbij lichte gezondheidseffecten als hoofdpijn, duizeligheid en prikkende ogen mogelijk zijn.

Een woordvoerder van minister Wiebes laat weten dat de informatie over de gemeten waardes afkomstig is van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarnaast heeft de gemeente Delfzijl zelf nog metingen verricht. Die info kreeg het SodM niet, waardoor Wiebes dit niet kon weten, aldus de woordvoerder.

Laksheid

Sandra Beckerman (SP) vindt dat omwonenden eerder een brief hadden moeten krijgen: 'Opnieuw is de overheid laks omgesprongen met de veiligheid van de Groningers. Dat is onverteerbaar en daarom wil ik een debat hierover.'

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeerde woensdagochtend dat de lekkage een opeenstapeling was van menselijk en technisch falen. Verschillende pompen werkten niet en medewerkers van de NAM negeerden alarmsignalen. De NAM heeft opnieuw haar excuses aangeboden.

'Kopen we niks voor'

Beckerman ergert zich hieraan: 'We horen elke keer sorry, sorry, maar daar kopen we helemaal niks voor. Na al die incidenten vraag ik me af of de opslag van aardgascondensaat wel veilig kan op die plek.'

De drie partijen kregen woensdag geen meerderheid voor een plenair debat, maar willen op korte termijn in gesprek met minister Wiebes.

Lees ook:

- NAM-directeur herhaalt: 'Ik betreur gang van zaken in Farmsum'

- SodM: 'NAM-lekkage Farmsum veroorzaakt door opeenstapeling van fouten'