Politie houdt verdachte van schietincident in De Hoogte aan

Woensdagochtend heeft de politie een persoon aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident op 20 december 2017 in de wijk De Hoogte in Stad. Daarbij raakte een Poolse man gewond.

De man, die vermoedelijk is overvallen door twee mannen, werd in zijn been geschoten. De daders zouden een klein geldbedrag hebben buitgemaakt.

Het incident vond plaats bij de Zuilen in de wijk De Hoogte in de stad Groningen. Het onderzoek naar de mededader is nog in volle gang.

Lees ook:

- Man neergeschoten en beroofd in Groningen (2017)