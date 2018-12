Primeur voor Doezum: Belastingdienst veilt huis vanwege schuld

De Belastingdienst heeft woensdag voor het eerst een woning geveild op een openbare veiling. In Drachten ging een huis uit Doezum onder de hamer.

De eigenaar van de woning had volgens de belastingdienst een geheime rekening in Luxemburg verzwegen. Dat kwam jaren geleden al aan het licht, maar de Doezumer werkte niet mee.

Limiet bereikt

Na jaren van procederen heeft de Belastingdienst de man een boete van vijfduizend euro per dag opgelegd. Dat weigerde hij te betalen. Net zo lang tot de limiet van een half miljoen werd bereikt.

De Belastingdienst heeft nu voor het eerst in de geschiedenis de woning van een wanbetaler geveild, zodat de boete kan worden ingelost. Het is een nieuwe werkwijze van de Belastingdienst om toch geld te krijgen van mensen met schulden.

'Zwaar middel'

'Voor begin volgend jaar staat er nog een aantal woningen van zwartspaarders gepland', zegt woordvoerder André Karels. 'Maar het is wel een heel zwaar middel, dat we pas toepassen na een lang traject van dwangbevelen, deurwaarders en rechtszaken.'

Het huis heeft 239.000 euro opgebracht, dus de man heeft nog altijd een restschuld. En het is nog niet zeker dat de Belastingdienst écht kan rekenen op de opbrengst.

Faillissement

De advocaat van de Doezumer heeft namelijk op het laatste moment nog een faillissement aangevraagd. Als dat wordt toegekend, kan dat de verkoop van de woning nog in de weg staan. Maar de notaris drong er bij de veiling op aan om het geld snel over te maken. Als het geld is overgemaakt voordat het faillissement is uitgesproken, is de verkoop onherroepelijk.