Meerderheid ondernemers in Oosterstraat ziet komst tram niet zitten

Veel ondernemers in de Oosterstraat in Stad zien de komst van een tram niet zitten. (Foto: Dejan Boelhouwer/RTV Noord)

In de stad zien veertien ondernemers in de Oosterstraat het niet zitten dat er een tram door hun straat gaat rijden. Dat blijkt uit een rondgang die RTV Noord deed. In totaal gaven 21 ondernemers hun mening.

Vijf ondernemers hadden geen mening of twijfelden en slechts twee waren voorstander van een mogelijke tramverbinding. Bij een aantal zaken was de eigenaar niet aanwezig of wilde de eindverantwoordelijke zijn of haar mening niet geven.

Verkiezingsprogramma

GroenLinks Groningen had een tramverbinding in het verkiezingsprogramma staan. Deze moet van het Hoofdstation tot het Zernike- en de P+R terrein lopen. Het is echter nog onduidelijk of een tramverbinding ook in de Oosterstraat gaat komen. Als die er al komt, want beoogd coalitiepartner D66 liet al weten twijfels te hebben over het vervoersmiddel.

Een gepasseerd station

Veel ondernemers kijken gek op als het over de tram gaat en dachten dat het een gepasseerd station was. 'Ik schrok ervan', zegt Arnold Veerbeek van Kinki Kappers. 'We hebben er al een hele discussie over gehad, en nu dit weer!'

Veel tegenstanders denken dat de straat te smal is voor een tram. Veerbeek is één van hen. 'Het is een groot apparaat dat door de straat rijdt. Dan is er weinig ruimte voor winkelend publiek. Iemand met een kinderwagen of fiets aan de hand zou er dan bijna niet meer passen.'

'Ik vraag me af of ondernemers dan nog wel kunnen ondernemen', gaat Veerbeek verder. 'Daarnaast geeft een tram ook ontzettend veel lawaai.'

Andere argumenten

Tegenstanders wijzen vooral op het prijskaartje van het project. Ze vinden dat het geld beter aan iets anders besteed kan worden. Een ander argument is dat de mogelijke komst van een tram problemen kan opleveren bij het laden en lossen van goederen.

Ondernemers hopen juist dat er in de toekomst meer voetgangers door de straat zullen lopen. Een tramverbinding door hun straat - zonder halte - is voor veel tegenstanders geen optie, laten ze weten.

Romantische tram

Elsa van Dijken is mede-eigenaar van damesmodezaak Maxime. Ze benadrukt dat ze geen regiotrein wil, maar tegen een kleine tram op enkelspoor kijkt ze anders aan.

'Ik was eerst tegen de tram, maar denk nu: laat maar komen. Dan zie ik een romantisch uitziende tram voor me met een halte in de Oosterstraat. Zo kan het een publiekstrekker worden voor de hele stad!'

Daarnaast hoopt ze op een neveneffect. 'Er zijn zoveel fietsen in de binnenstad, we gaan er bijna aan ten onder. Er is zoveel metaal op straat. Als er een tram is, parkeren misschien minder mensen hun fietsen. Zo zie ik wel een meerwaarde in de tram.'

'We moeten het eerst nog zien'

Hoewel de discussie is opgelaaid, maakt Veerbeek zich nog geen zorgen. 'We moeten het eerst nog allemaal maar zien. Maar je houdt de mogelijke komst van de tram wel in je achterhoofd', besluit hij.

RTV Noord ging in de Oosterstraat bij ongeveer de helft van de zaken langs. Ondernemingen die ten tijde van de rondgang gesloten waren of waar de eindverantwoordelijke niet aanwezig was, zijn niet meegeteld.