SP Groningen: 'Onze taal en toon zijn een stok geweest om mee te slaan'

De SP in Groningen staat voor de tweede keer aan de zijlijn. In 2014 was de partij niet welkom als coalitiepartij en dat gebeurt nu opnieuw. Er zijn vooral twijfels over de taal en toon van de partij.

GroenLinks kwam als grote winnaar uit de bus tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Die partij wil graag een coalitie vormen met ChristenUnie, D66 en PvdA. De SP is wel in beeld geweest, maar viel na een tweede gesprek af als coalitiepartner. 'Er waren (wederom) grote twijfels of de SP de overstap kon maken van keihard oppositie voeren naar bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen', aldus informateur Ineke van Gent in haar eindverslag.

De grootste worden

'De enige oplossing is om tijdens de volgende verkiezingen de grootste te worden; dan zijn wij aan zet', zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk. SP valt dus buiten de boot om bijna dezelfde redenen als vier jaar geleden. 'Ons taalgebruik is tijdens de gesprekken met formateur Van Gent wel tien keer ter sprake gekomen. Dat komt ergens vandaan.'

SP is fel

De socialisten staan bekend om hun felle manier van oppositie voeren. Ze hebben maar weinig op met het beleid van de afgelopen vier jaar. Dijk omschrijft het zelf als 'pappen en nathouden'. Tijdens de informatiegesprekken bleek al snel dat GroenLinks, de winnaar van de verkiezingen, grote twijfels heeft bij de compromisbereidheid van de partij.

Uit de bevinden van de informateur blijkt dat meerdere partijen moeite hebben met de taal en toon van de SP. Dijk omschrijft het zelf als helder en duidelijk: 'Hard op de inhoud, zacht op relaties. Ik kan met iedereen in de raad goed opschieten, maar er moet wel gezegd wat er gezegd moet worden. Dat blijven we ook doen; dat hebben we ook tegen de informateur gezegd.'

'Niet links en progressief'

Dijk liet het eerder weten, maar benoemt het opnieuw: 'GroenLinks komt niet tegemoet aan dat wat Groningen wil. De kiezer heeft namelijk gekozen voor een linkse, progressieve koers. Met de keuze voor D66 kies je voor pappen en nathouden; het wordt weer pleisters plakken.' Dijk denkt dat D66 beter ligt bij GroenLinks omdat de democraten een 'groener profiel' zouden hebben. 'Nou, ik kan me de afgelopen vier jaar geen enkel concreet voorstel herinneren om iets te doen aan klimaat en veiligheid en het vergroenen van de stad.'



De activistische SP-toon is volgens Dijk niet nieuw. 'De partij bestaat inmiddels ruim 40 jaar en de toon is nooit veranderd en altijd zo geweest. In 2006 was dat ook geen reden om ons buiten het college te houden. Tsja, als GroenLinks het niet over de inhoud wil hebben dan ga je het over de vorm hebben. Dat is wat er nu gebeurt.'

Samenzweringsgedachte

Hij draait er niet om heen: hij was graag met de SP in de nieuwe coalitie terecht gekomen. 'Je zou - maar dat is een beetje een samenzweringsgedachte - kunnen denken dat zowel de taal en de toon als de tram, een stok is geweest om mee te slaan. Om maar niet met ons in zee te gaan', zegt Dijk die denkt dat de buitensluiting vooral vanuit GroenLinks en de PvdA afkomstig is.

Debat

Woensdagmiddag praat de nieuwe gemeenteraad van Groningen over de bevindingen van informateur Ineke van Gent. Daarna zal een formateur aan de slag gaan met het formeren van een coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie.

Lees ook:

- Informateur adviseert coalitie van GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdA in Stad