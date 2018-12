Man krijgt celstraf voor hennep kweken en stroom stelen

Een 48-jarige man is veroordeeld tot zes maanden cel voor het kweken van hennep, hennepbezit en diefstal van stroom.

De man had begin 2017 een hennepkwekerij in Vlagtwedde en Sappemeer. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Warmtemeting

De politie kwam de kwekerijen via een anonieme melding op het spoor. In Vlagtwedde werd naar aanleiding daarvan een warmtemeting gedaan, waarna de agenten het desbetreffende pand aan de Schoolstraat binnengingen. In een kast lag ruim tien kilo, net geknipte hennep.

Stroom stelen

Ook in een pand aan de Molenraai in Sappemeer had de 48-jarige man een hennepkwekerij. Daar stonden 668 planten. Hij had daarnaast stroom afgetapt door de meter aan te passen, om de kwekerij in bedrijf te houden.

voor het stelen van stroom om de kwekerij in bedrijf te houden, zelf de meter aangepast.

Zieke vrouw

Zijn vrouw was ziek en hij had geld nodig voor de rekeningen, zei de man. Hij kwam niet op de zitting om uit te leggen hoe hij dan wél 15.000 euro kon investeren in het opzetten van twee hennepkwekerijen.

Alleen celstraf

Omdat de man geen woonadres heeft, kan hem geen werkstraf worden opgelegd. Een celstraf van zes maanden rest, ook al heeft de van oorsprong Duitse man in Nederland geen strafblad.

Ook moet hij het elektriciteitsbedrijf een schadebedrag van ruim 5000 euro betalen.