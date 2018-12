Waterschap begint met vervangen van oude sluisdeuren

Waterschap Hunze en Aa's is woensdag begonnen met de vervanging van twee sluisdeuren in de spuisluis Duurswold bij Delfzijl. De loodzware houten deuren worden vervangen door stalen exemplaren.

De vervanging is nodig omdat de vijftig jaar oude deuren zijn aangetast door paalworm.

Tien jaar geleden is er voor het laatst onderhoud gepleegd en zijn de deuren gerenoveerd, maar nu ontkomt het waterschap er niet aan gloednieuwe deuren te plaatsen.

Staal

Jan Hilbolling van Hunze en Aa's: 'De paalworm is een beestje dat de houten deuren langzaam maar zeker opeet. Tien jaar geleden konden we de schade die de paalworm aanricht nog repareren, maar dat kan nu niet meer. En dan ontkom je niet aan het plaatsen van nieuwe deuren. We hebben voor staal gekozen, omdat je dan geen last meer hebt van paalwormen.'

Uitgesteld

Met een telekraan worden de oude deuren uit hun 'kozijn' getakeld. Dat zou dinsdag al gebeuren, maar omdat de kraan door hoog water niet veilig op de dijk kon staan, zijn de werkzaamheden uitgesteld. Donderdag wordt de tweede deur vervangen.

Bij de spuisluis bij Farmsum wordt overtollig water gespuid in de haven van Delfzijl. De sluis staat naast gemaal Duurswold.

