Leerlingen praten mee over schoolbeleid: 'Een kauwgomballendag? Leuk!'

Leerlingen van scholengemeenschap VCPO Noord-Groningen mochten woensdagochtend meepraten over de toekomst van de scholen.

Hoe moet-ie eruit komen te zien? Wat wil je leren en wat moet er beter? Dat zijn enkele vragen die leerlingen beantwoorden. Het schoolbestuur had van alle vijftien scholen twee leerlingen uit groep 7 uitgenodigd om te komen meepraten over het beleid. De kinderen kwamen bij elkaar in restaurant Garnwerd aan Zee.

'We moeten eerder beginnen met Engelse lessen. Dus al in groep 3 of 4, en niet in groep 7. Dan pik je het sneller op', aldus Eline. Jasper wil graag EHBO-les. 'Dan kun je andere mensen helpen'. Ewout wil graag een groener schoolplein en meer ruimte om te voetballen.

Kauwgomballendag

Jasmine heeft een heel ander idee. 'Ik vind dat er een kauwgomballendag moet komen. Dat je dan een paar dagen in het jaar dan lekker op kauwgom kunt kauwen. Dat vinden sommige kinderen heel lekker. Tijdens een toets kan ik mijzelf daardoor beter concentreren.'

'The sky is the limit. We gaan er ongetwijfeld even over nadenken. Een kauwgomballendag? Leuk!', zegt Simon van der Wal, directeur-bestuurder van VCPO Noord-Groningen. Hij vindt het van belang dat de meningen en ideeën van de leerlingen worden meegenomen in het definitieve beleidsplan voor de komende vier jaar.

Ideeën toepassen

'Ik heb al hele leuke ideeën gehoord waarvan we gaan kijken of we ze kunnen toepassen. Bijvoorbeeld meer muziekles of meer groen. Maar ook wifi op de schoolpleinen. Daar denk je als volwassene niet direct aan, maar voor kinderen is dat belangrijk', zegt Van der Wal.

De leerlingen konden uiteindelijk stemmen op de ingebrachte ideeën. Betere stoelen en EHBO-les waren veruit het meest populair. Ook wilden de kinderen meer praktijklessen zoals koken, dierenverzorging en muziek.