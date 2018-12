Alle 50 Goud krijgt aardig vorm: 'Dit jaar een aantal opvallende namen'

Wat worden dit jaar de vijftig beste liedjes in het Nederlands, Gronings of een andere streektaal? Op Oudejaarsdag is het te horen tijdens Alle 50 Goud van RTV Noord. Presentator Eric Bats licht alvast een tipje van de sluier op.

Halverwege de stemweek krijgt de lijst al duidelijk vorm, ziet Bats. 'De gevestigde namen komen inmiddels bovendrijven, wel worden de onderlinge verschillen steeds kleiner. Maar de top tien wordt al vrij goed zichtbaar.'

Veel stemmen

'Er zijn dit jaar een aantal nieuwe namen die mij opvallen', gaat hij verder. 'Bé Schmaal is een naam die ik graag wil noemen. Hij had het afgelopen jaar een hit met zwait en zwoare sjek. Die haalde vreemd genoeg niet de Noord 9, maar krijgt nu wel veel stemmen in Alle 50 Goud.'

Bats zag ook dat Marianne Veenstra, VanDelden en Nulviefteg al veel stemmen wisten te vergaren. 'En als het blijft zoals het nu is, gaan we al deze artiesten straks zeker in de lijst terugzien. Maar ik wil geen valse verwachtingen scheppen. Het is en blijft een momentopname; morgen kan alles weer anders zijn.'

Nederlandstalige nummers

Het waren vooral de Groningse nummers die Alle 50 Goud in de voorbije jaren domineerden. Ook nu bevat de lijst weer veel nummers van eigen bodem. Maar ook qua Nederlandstalige nummers zijn er volgens de presentator genoeg interessante ontwikkelingen.

Ik roep mensen vooral op om te stemmen op liedjes die ze mooi vinden Eric Bats - Presentator Café Martini

'Zo komt Doe Maar een paar keer terug met een aantal titels. Ook op Zoutelande van BLØF wordt flink gestemd. En dat we een prachtige zomer achter de rug hebben, zie je eveneens terug, want 't Is weer voorbij die mooie zomer van Gerard Cox valt ook goed in de smaak bij onze stemmers', zag Bats.

Een ander nummer dat volgens hem een opmars maakt is Aan de grens van de Duitse heuvelen van The Sunstreams. 'Maar waar dat nou ineens vandaan komt? Ik heb geen idee', zegt hij lachend.

Charmeoffensief

Diverse regionale artiesten hielden op social media al een charmeoffensief om een hit in de lijst te krijgen. 'Dat is natuurlijk prima, al moet je je afvragen hoe ver je daarin moet gaan als artiest', vindt Bats. 'Ik roep mensen vooral op om te stemmen op liedjes die ze mooi vinden.'

Stemmen is nog mogelijk tot aanstaande zaterdag. Aan het eind van de middag wordt de stembus van Alle 50 Goud door Eric Bats gesloten. Dat gebeurt om 17:45 uur, tijdens Café Martini.

