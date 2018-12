Groningse zakenman valt van troon: Lycurgus zit met de gebakken peren

Hij verdween even snel van het volleybaltoneel als hij kwam: zakenman Erwin Rob uit Delfzijl, geldschieter en zelfs technisch manager van Abiant Lycurgus. Wat is er precies gebeurd?

Erwin Rob zou Lycurgus groot maken, want hij was het zat dat het de club maar niet lukte om de landstitel te pakken. Dat vertelde hij op 18 november 2015 enthousiast in het Dagblad van het Noorden. Hij was financieel binnengelopen doordat de grote rederij Doeksen zijn rederij Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) had overgenomen na een 'veerbootoorlog'. Met een deel van het vrijgekomen geld ging de geboren eilander Lycurgus kampioen maken, was de ambitie.

Professionalisering

Rob heeft vanaf 2015 (als privépersoon) voor tienduizenden euro's in de club gestoken en heeft er op die manier mede voor gezorgd dat er betere spelers naar de club kwamen, dat de trainingsfaciliteiten werden verbeterd en dat er rondom de thuiswedstrijden meer entertainment voor het publiek was. Kort gezegd: de club is geprofessionaliseerd. Een bestuursfunctie kon hij niet bekleden, omdat een sponsor normaal gesproken geen bestuursfunctie heeft.

Technisch manager

Rob bemoeide zich daarnaast met het technische beleid en sparde met coach Arjan Taaij over onder andere de speelwijze en spelers. Hij werd daarom benoemd als technisch manager. Als tegenprestatie werd een van de bedrijfsnamen van de suikeroom, zoals sommige spelers hem noemden, getoond op een reclamebord en het volleybalnet in de thuishal.

Betalingen

Het leek een ideaal huwelijk. Hij deed het uit liefhebberij en Lycurgus profiteerde ervan. Tot Australisch international Jacob Guymer in 2015 naar Groningen kwam. Hoe kon één van de beste blokkeerders ter wereld opeens voor Lycurgus spelen? Doordat de ambitieuze zakenman bereid was de stunt volledig te betalen. Van salaris tot huisvesting en van een auto tot de medische keuring. Totale kosten: rond de 30.000 euro.

De afspraak was dat Guymer werd betaald door de volleybalclub. Ook de andere kosten rondom de speler werden door Lycurgus voorgeschoten. Op zijn beurt zou Rob de betaalde bedragen overmaken naar de club, zoals ook zwart op wit is vastgelegd. De eerste paar bedragen werden netjes overgemaakt, maar daarna stokten de transacties.

Van toneel verdwenen

Het was voor de club een van de grootste redenen om hem de titel 'technisch manager' op een gegeven moment ook weer af te nemen. Waar de zakenman normaal gesproken elke thuiswedstrijd het spel nerveus vanuit een hoekje van de speelvloer volgde, verdween hij van de ene op de andere dag van het toneel. Lycurgus wacht nog steeds op een groot deel van het geld. Wat weer wordt ontkend door Pieter Huisman van Borg Advocaten te Bussum, de advocaat van Rob. Volgens hem is er 'een constructieve oplossing' met de volleybalclub gevonden.



Reactie van Lycurgus: Lycurgus bevestigt dat de club op geld van Rob wacht, maar heeft dat juridisch uit handen gegeven en wil geen nadere toelichting geven. Wel ontkent de advocaat van de club, Peter van der Maas van Van der Maas & Verhoog Advocaten te Haren, stellig dat de constructieve oplossing er ligt. 'Ik wist überhaupt niet dat Rob een advocaat in de arm heeft genomen. De club wacht nog steeds op het geld, daar zit nog geen ontwikkeling in.'

Entertainment

Er ontstond nog een scheur in het huwelijk tussen Rob en Lycurgus. Rob huurde een bedrijf in dat vanaf 2015 bij thuiswedstrijden van Lycurgus in het Alfa-college Sportcentrum het entertainment verzorgde, zoals de muziek, publieksacties en lichtshows. Op persoonlijke titel; hij vond het namelijk handiger om het zelf te regelen, zonder dat het Lycurgus-bestuur daar tussen zat. Dat bevorderde ook de snelheid van zakendoen, zo was zijn gedachte.

De Groningse volleybalclub zette, mede door het inhuren van het entertainmentbedrijf, de toon in Nederland. Later verhuisde Lycurgus voor de 'grotere' wedstrijden zelfs naar MartiniPlaza. Dat werden spektakelstukken, bezocht door duizenden mensen. Nog nooit trokken volleybalwedstrijden in Nederland zo veel toeschouwers.

Ook daar gaf het entertainmentbedrijf acte de présence, maar de eis van het bedrijf was ondertussen dat de klussen werden betaald door Lycurgus en niet meer door Rob. En nu, jaren later, wacht het entertainmentbedrijf nog steeds op ruim 30.000 euro.

Verhaal gaat verder onder de afbeelding



(Eerste landstitel ooit, behaald in een afgeladen MartiniPlaza, foto: JK Beeld)

Groene pracht en praal

Dan de prachtige tuin van zijn huis aan het water in Delfzijl, in 2014 op naam van een van zijn bedrijven aangelegd door een hovenier uit Eenum. Rob ontving thuis vaker zakelijke relaties en wilde dat zijn huis en tuin er representatief uitzagen. De groene pracht en praal viel het bestuur van Lycurgus in de zomer van 2015 ook al op, toen het bestuur bij hem thuis werd uitgenodigd en op de avances van de zakenman inging.

Betalingsherinneringen

Wat het bestuur niet wist, was dat het hoveniersbedrijf op dat moment al een aantal betalingsherinneringen had verstuurd naar Stadtlandet Shipping BV (o.a. vervoer van grote ladingen op zee), dat samen met een ander bedrijf van Rob onder een overkoepelende BV valt (Stuifdijk Beheer, geen werknemers), met Rob als directeur. Alle BV's staan overigens ingeschreven op het adres van Rob in Delfzijl.

De betalingsherinneringen aan het adres van Stadtlandet waren nodig, omdat Rob de 47.000 euro die de tuinklus kostte, nooit helemaal heeft betaald. Toen de hovenier eind 2015 las hoe het Dagblad van het Noorden Rob als 'verlosser' van Lycurgus portretteerde, gingen alle alarmbellen in Eenum af.

'Toen we dat lazen, werden we even niet lekker', aldus het bedrijf dat meer dan vier jaar na de klus nog steeds op een deel van haar geld wacht. De hovenier deed een faillissementsaanvraag en dat leidde de ondergang in van Stadtlandet Shipping. In mei 2018 verklaarde de rechter het bedrijf failliet. De andere BV's van Rob bestaan nog, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel.



Reactie Pieter Huisman, advocaat van Rob: 'Het bedrag dat (aan de hovenier, red.) betaald moest worden is voor het allergrootste gedeelte betaald. Enig verband met de tuin van cliënt en het bestuur van Lycurgus ontbreekt. Het bestuur van Lycurgus is ook niet bij cliënt thuis uitgenodigd. (..) Er is een onderscheid tussen de onderneming van cliënt en cliënt zelf. Er is een onderscheid tussen de hovenier en Lycurgus. Die twee hebben niets met elkaar van doen. (..) Met Lycurgus is een constructieve oplossing gevonden. (..) Zodra de feiten correct op een rijtje worden gezet valt niet in te zien waarom de door u beoogde publicatie interessant zou zijn.' Lees hier de volledige schriftelijke reactie van Huisman

Schuldeisers

Volgens curator Sander Vos van het Groningse Yspeert Advocaten zijn er in totaal vier schuldeisers. 'Dan heb ik het echt alleen over de vorderingen richting Stadtlandet. Op dit moment is Rob regelingen aan het treffen met hen en ik heb begrepen dat een aantal zelfs bereid is om hem tegemoet te komen.'

Hoe groot het totale bedrag is van de schuldeisers, wilde de curator niet zeggen. Ook kon de curator niets zeggen over hoe veel partijen nog op geld wachten van Rob als privépersoon, en om hoeveel geld dat gaat. 'Wel kan ik kwijt dat de hovenier nog een vordering van ongeveer 15.000 euro open heeft staan. Daar zitten ook kosten voor de faillissementsaanvraag bij. De rest heeft Rob ondertussen betaald.'

Lycurgus werd sinds zijn komst drie keer op rij landskampioen, pakte nog wat bekers en supercups en ging zelfs de voorrondes van de Champions League in. Successen waarvan het de vraag is of die zonder Rob ook zouden zijn behaald, maar waar ook een hoge prijs voor is betaald.



Rob mee naar het WK met Oranje? In maart 2018 vertelde Rob trots in de Groninger Eemsbode dat hij als teammanager van het Nederlands mannenvolleybalteam mee zou gaan naar het WK in de zomer van dit jaar. Volgens hem had de toenmalig bondscoach Gido Vermeulen hem aangesteld. Maar wie het WK heeft gevolgd, zag geen Erwin Rob bij de technische staf. Navraag bij Vermeulen leert dat Rob nooit in beeld is geweest voor een functie: 'Daar is nooit concreet sprake van geweest. Waarom hij dat wel in de krant aankondigde? Dat zou ik niet weten', aldus Vermeulen.