Provinciale Staten: portemonnee voorlopig dicht voor vliegveld Eelde

Partijen in de provinciale staten vinden dat het geld voor Eelde in de wachtkamer gezet moet worden. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De toegezegde provinciale miljoenen voor Groningen Airport Eelde moeten 'on hold' worden gezet. Dat is de mening van praktisch alle partijen in Provinciale Staten in Groningen.

Het vertrek van luchtvaartmaatschappij Nordica is de aanleiding voor het standpunt van de politieke fracties. De provincie Groningen had als aandeelhouder ruim 13,8 miljoen euro vrij gemaakt, maar de Staten willen afdwingen dat gedeputeerde Patrick Brouns dat geld voorlopig op zak houdt.

Investeringen 'on hold'

Want nu Eelde door het vertrek van Nordica haar functie als 'toegangspoort naar de rest van de wereld' verliest, is verder investeren in de luchthaven voorlopig 'not done'.

'We hebben het vliegveld tot nu toe 7,4 miljoen euro verleend', legt D66-fractievoorzitter Henri Schijf uit. 'De investeringen moeten 'on hold' worden gezet.'

Deal

'Het is teleurstellend wat er is gebeurd', zegt Jan Wolters namens coalitiepartij SP. Zijn partij was met GroenLinks tegen investeren in Eelde, maar beide partijen maakten in de coalitie een deal. De investeringen in het vliegveld zouden doorgaan, in ruil voor geld voor andere onderwerpen.

Maar nu Eelde het moeilijk heeft, moet het provinciebestuur van de SP de portemonnee alsnog dichthouden. De partij wijst naar de ondernemers. 'Die zouden ook investeren in het routefonds, daar hebben we tot op heden weinig van vernomen', aldus Wolters.

Eerst sluitende begroting

De staten zijn helder: eerst moet Groningen Airport Eelde met een sluitende begroting komen, en met perspectief op vervanging van Nordica, pas daarna gaat de hand mogelijk van de knip.

Gedeputeerde Patrick Brouns had al eerder aangekondigd dat de provincie de hand even op de knip houdt. Hij geeft aan dat de directie en Raad van Commissarissen nu aan zet zijn om een sluitende begroting te presenteren.

Dat gaat de Partij voor de Dieren niet ver genoeg. De partij schermt naar de Statenvergadering van volgende week met een motie met de tekst dat vliegveld Eelde dicht moet.

De Albert Heijn in Eelde-Paterswolde doet het financieel nog beter dan Groningen Airport Eelde Ankie Voerman - Partij voor de Dieren

Klimaat

'De Albert Heijn in Eelde-Paterswolde doet het financieel nog beter dan Groningen Airport Eelde', stelt Ankie Voerman namens haar fractie.

Volgens haar heeft Eelde de boel financieel niet op orde, maar is er een groter doel: het klimaat lijdt onder de luchthaven en daarom moet de poort per direct dicht. Dit standpunt vindt echter geen gehoor bij andere partijen.

