Pieterburen vangt eerste witte zeehondenpup van deze winter op

Zeehondencentrum Pieterburen heeft deze week de eerste witte pup van deze winter opgevangen. Na de storm van afgelopen weekend kwamen vele grijze zeehonden en hun pups terecht op Terschelling.

De pups worden geboren met een compleet witte vacht. De eerste twee, drie weken van hun leven liggen ze op het land en worden ze gezoogd.

Door de storm zijn vele grijze zeehondenmoeders met pups van de hoge zandbanken gespoeld. Door de windrichting en stroming zijn ze terechtgekomen op Terschelling.

24 uur

Voor één pup bleek maandag dat de moeder waarschijnlijk niet meer terug zou komen. Na een observatieperiode van meer dan 24 uur is besloten de pup, een vrouwtje, op te vangen. Meerdere pups worden op deze manier op het eiland in de gaten gehouden en bij sommigen is hereniging met de moeder ook alweer waargenomen.

De moederloze pup bleek nog heel jong te zijn; de navelstreng zat er nog aan.

Rust en ruimte

In Nederland is het geboorteseizoen van de grijze zeehond net begonnen. Dat betekent dat er op hoge zandbanken en eilanden in de Waddenzee pups worden geboren. De moederzeehonden laten hun pups af en toe alleen om te gaan foerageren. Door een storm kunnen dieren dus op plekken terecht komen waar contact met mensen voor kan komen. Om de pups en moeders de rust en bescherming te bieden die zij nodig hebben, zijn de Nederlandse zeehondencentra en de EHBZ een voorlichtingscampagne gestart.

Op social media, website en op de boten van de rederijen TESO, Doeksen en Wagenborg is een filmpje te zien, dat duidelijk maakt wat er kan gebeuren bij verstoring. Zeehonden hebben behoefte aan rust en ruimte, daarom wordt er van mensen gevraagd afstand te houden en honden aan te lijnen.