'Windboeren' willen nieuwe informatieavond plannen

De initiatiefnemers van het windmolenpark in de Veenkoloniën beraden zich op een nieuwe informatiebijeenkomst voor inwoners van het gebied. Dat meldt RTV Drenthe.

De voor donderdagavond geplande bijeenkomst werd afgeblazen, nadat Platform Storm op dezelfde locatie ook een avond wil organiseren.

Een woordvoerder van het windpark Drentse Monden Oostermoer zegt dat de boeren 'ontzettend balen' van de ontstane situatie. Hij zegt dat Platform Storm de avond heeft gekaapt.



Veiligheid

De boeren besloten zelfstandig om de avond af te blazen, vanuit veiligheidsoverwegingen. De 'windboeren' vinden het belangrijk om aan omwonenden uit te leggen wat er de komende tijd in het gebied gaat gebeuren. Of dat opnieuw in de vorm van een bijeenkomst gaat gebeuren, is nu onderwerp van gesprek.

Tegenactie

De boeren houden er dan rekening mee dat Platform Storm in dat geval opnieuw met een tegenactie komt. Daarom wordt ook naar andere opties gekeken.

