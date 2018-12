Provincie gaat beroep aantekenen tegen gasbesluit

In opdracht van Provinciale Staten tekent de provincie Groningen beroep aan tegen het gasbesluit van minister Wiebes (VVD).

In dat gasbesluit staat dat minister Wiebes de gaswinning gaat terugdringen tot 19,4 miljard kuub per jaar. Ook moet Wiebes in dat besluit de veiligheid van de Groningers garanderen.

Twijfel

Bijna alle partijen twijfelen eraan of de veiligheid voldoende verankerd is in het gasbesluit van Wiebes. Zij zijn voor een beroepsprocedure bij de Raad van State.

'De veiligheid zou voorop moeten staan', zegt Bram Schmaal (Groninger Belang). 'Die staat niet voorop bij een winning van 19 miljard kuub per jaar. De NAM zou uit het systeem moeten zijn, maar zit er nog steeds in.'

Noodgedwongen beroep

Statenlid Truus van Kleef (CDA) verwoordt het beroep als volgt: 'Wij willen dat de gemaakte afspraken over veiligheid door de minister simpelweg worden nageleefd. Dat gebeurt onvoldoende. De provincie moet wel noodgedwongen beroep aantekenen.'

De partijen laten doorschemeren dat Wiebes leveringszekerheid boven veiligheid stelt. Ook zorgt de vertraagde versterkingsoperatie voor onveilige situaties in Groningen. Het beroep moet indirect bewerkstelligen dat ook daar meer vaart in komt, ook al is het gasbesluit niet het middel waar de versterkingsoperatie in is vastgelegd.

VVD niet in beroep

Alleen de VVD vindt dat de provincie niet in beroep zou moeten gaan.

'Wij zijn tegen een beroep. We hebben onszelf vanaf de eerste beving afgevraagd: wat is de rol van de provincie?', stelt voorvrouw Mirjam Wulfse. 'Waar is de regie van de provincie, waar is de uitgestoken hand naar de regio? Waar is het leiderschap? En wil het college wel in beroep, zit het college niet op een lijn?'

Gedeputeerde Eelco Eikenaar geeft aan dat het provinciebestuur zelf ook in beroep wil gaan. 'Maar luistert u hier naar de Staten? Wilt u in beroep omdat wij als Staten dat vragen?', vraagt PvdA'er Gert Engelkens. 'Of vindt u het zelf ook nodig om in beroep te gaan?'

'Ik spreek hier namens het college', zegt Eikenaar. 'Wij als college willen in beroep gaan.' Of het college dat unaniem wil, laat Eikenaar in het midden.

Proces

De provincie is niet de enige, ook de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad tekenen beroep aan tegen het gasbesluit van Wiebes. Eikenaar heeft te kennen gegeven dat de provincie zich bij deze partijen zal aansluiten in het beroepsproces.

