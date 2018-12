Staatssecretaris Mark Harbers was op bezoek in Ter Apel om te praten over de problemen die daar zijn met veiligelanders. 'Wij vechten voor ons dorp, want we willen hier graag oud worden', zegt inwoner Willeke Vroom.

Harbers bood vooral een luisterend oor. En hij deed ook een aantal toezeggingen. Zo komt er meer toezicht bij buslijn 73, waar ook overlast is van veiligelanders. Qbuzz gaat er nog over praten, of het die toezegging voldoende acht. 'Er wordt ook bekeken of de bussen blijven rijden', zegt Jaap Franke van de ondernemingsraad.

'We willen ook graag een klassenhuisdier'

Hoe moet je school eruit komen te zien? Wat wil je leren en wat moet er beter? Leerlingen van scholengemeenschap VCPO Noord-Groningen mochten vanochtend meepraten over de toekomst van hun school.

Leerling Eline van der Meulen heeft wel een aantal suggesties. 'Ik wil meer op papier, maar dat wilde niemand. Want als je een typefout maakt op de iPad heb je snel een min.'

'We willen ook graag een klassenhuisdier. Zoals een hamster. Een kat of hond mag niet. Dan gaat hij in het weekend met iemand mee. Ik hoop dat het doorgaat.'

'De Ploeg is hot'

In de stad Groningen is deze week een veiling van bijzondere schilderijen. Het gaat om werk van kunstkring De Ploeg 'De Ploeg is hot', zegt kunsthandelaar Richard ter Borg. De veiling is in de synagoge. De kunstwerken daar worden met camera's bewaakt.

'Taal leeft'

Het Der Aa-Theater in hartje Stad is vanavond het decor van het eerste Grode Grunneger Dictee. 'Het lijkt een beetje op een examenzaal', zegt verslaggever Beppie van der Sluis, die alvast een kijkje neemt.

'Taal leeft. Het maakt contact tussen mensen onderling', zegt Ankie Bours van de organisatie. Oh ja, er wordt ook gegeten. Niet zo gek als je weet wat het thema is: dikkedakken.

'De commotie was enorm'

Bij een ruzie tussen twee leerlingen van het Montessori vaklyceum in de stad werd een van hen gestoken met een mes. De politie heeft vanmiddag urenlang onderzoek gedaan naar de steekpartij. 'De commotie was enorm', zegt verslaggever Remco in 't Hof.

