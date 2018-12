Mogelijke coalitie ziet toekomst vol vertrouwen; teleurstelling bij SP en VVD

De kans op een succesvolle samenwerking was groot bij de mogelijke nieuwe coalitie van de gemeente Groningen. De teleurstelling was echter groot bij de VVD, die partij zal niet terugkomen in het nieuwe college.

Dit werd duidelijk tijdens het tweede duidingsdebat na de verkiezingsuitslag.

De nieuwe gemeenteraad van de fusiegemeente Groningen kwam woensdagmiddag bij elkaar om over het eindrapport van informateur Ineke van Gent (GroenLinks) te spreken. Uit die bevindingen blijkt dat Van Gent een coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie als meest wenselijke ziet.

Van Gent was ook aanwezig in het Stadhuis om haar rapport te duiden. Ze had via de pers vernomen dat meerdere partijen teleurgesteld waren over de bevindingen in haar eindrapportage. 'Helaas is het altijd zo dat er partijen teleurgesteld zijn', liet ze weten.

Twijfels over SP

Ze haalde ook nog de SP aan. De socialisten waren in de race voor een plek in het college, maar wisten de eindstreep uiteindelijk niet te halen. 'Mij werd duidelijk dat er pittige oppositietaal werd gebruikt. Ik had de twijfel of de partij de overstap zou kunnen maken van oppositie naar coalitie', aldus de informateur.

Het is te gemakkelijk om de SP buiten te sluiten om taal en toon Jimmy Dijk - Fractievoorzitter SP

Teleurstelling

Dat de SP niet wordt betrokken bij de coalitie zit fractievoorzitter Jimmy Dijk hoog. De partij stond in 2014 ook langs de zijlijn, toen was de tweede partij van de stad was. Nu verloor de partij weliswaar een zetel, maar SP had wel op een collegeplek gehoopt omdat verkiezingswinnaar GroenLinks liet weten een linkse coalitie te willen smeden.

'De verandering die GroenLinks wilde en de linkse taal die ze uitspraken is al gestopt bij het eerste gesprek met de formateur', zegt de teleurgestelde Dijk. 'Het is een feit dat we stevig oppositie hebben gevoerd, maar het is te gemakkelijk om de SP buiten te sluiten om taal en toon. Het zou u sieren om in te gaan op de inhoud.'

'Zeg dat dan gewoon'

De VVD verdwijnt vanaf volgend jaar uit de coalitie. Ook fractievoorzitter Joost van Keulen stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Meerdere keren vraagt hij aan de huidige coalitiepartners waarom er geen vervolg wordt gegeven aan de samenwerking met de VVD.

Toen GroenLinks had gewonnen, wist ik één ding zeker; we gaan niet door met deze coalitie Joost van Keulen - Fractievoorzitter VVD

'Toen GroenLinks had gewonnen, wist ik één ding zeker; we gaan niet door met deze coalitie', laat Van Keulen weten aan de raadsleden. 'Maar we gaan niet verder met elkaar omdat het niet zou werken, maar omdat het niet kan voor de beeldvorming. Zeg dat dan gewoon, maar begin niet met geneuzel over ideologieën.'

Uitgestoken D66-hand

D66-voorman Paul de Rook vroeg of VVD een uitgestoken hand van de mogelijke coalitie ook zou aangrijpen om alsnog aan boord te stappen. 'Een uitgestoken hand laat ik niet hangen', zei Van Keulen tot slot. De uitgestoken hand lijkt overigens niet voor de hand te liggen.

Ook teleurstelling bij PvdD

Naast de teleurstelling bij VVD en SP was ook Partij voor de Dieren teleurgesteld. Ze hadden gerekend op een mogelijke coalitieplek. 'Maar na het eerste gesprek werden wij op de reservebank gezet omdat wij een eenzijdige visie zouden hebben.'

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede was het daar niet mee eens. Ze had een plek naast GroenLinks in het college wel zien zitten, nadat ze van één naar drie zetels gingen. 'Juist wij kijken in eerste instantie naar de gevolgen voor natuur en dier bij het maken van beleid.'

Nieuwe coalitiegenoot meldt zich

100% Groningen liet weten alvast warm te lopen voor de coalitie. Mocht één van de mogelijke coalitiepartners uitvallen dan is de partij van Marjet Woldhuis bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

Schiermonnikoog

De formatiegesprekken zullen in elk geval deels plaatsvinden op Schiermonnikoog, het eiland waar Van Gent burgemeester is. Ze had de partijen al uitgenodigd om op het eiland langs te komen.

'Schier lijkt me een geschikte plek om ons terug te trekken', laat fractievoorzitter Glimina Chakor weten. De gesprekken zullen onder leiding staan van formateur Mattias Gijsbertsen.

Lees ook:

- Mattias Gijsbertsen wordt formateur in Groningen

- Ineke van Gent wordt informateur in Groningen