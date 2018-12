Deel dit artikel:













Live: Donar kijkt tegen kleine achterstand aan in duel met Sassari: 36-45 (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar beginnen woensdagavond aan de tweede poulefase van de Europe Cup. Het Italiaanse Dinamo Sassari is dan de tegenstander in MartiniPlaza. De wedstrijd is live te volgen bij RTV Noord.

Sassari eindigde het vorige seizoen als tiende in Italië en won in 2015 de landstitel en de beker. Een jaar eerder werden de beker en de Supercup veroverd.

'Alle hens aan dek' 'Ik vind dat ze wel vergelijkbaar zijn met Venezia van vorig seizoen. Het is een heel uitgebalanceerd team met veel talent. Ze spelen ook goed samen, dus alle hens aan dek', aldus de coach van Donar, Erik Braal, over Sassari.

Live Het duel begint woensdagavond om 19:30 uur en is live te volgen via een stream van RTV Noord. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel. Lees ook: - 'Alle hens aan dek' bij Donar voor Europa Cup-duel tegen Sassari