Donar start tweede groepsfase Europe Cup met nederlaag

Donar is woensdagavond de tweede groepsfase van de Europe Cup begonnen met een domper. In MartiniPlaza ging de formatie van coach Erik Braal met 78-84 onderuit tegen Dinamo Sassari.

Hiermee kwam een einde aan een reeks van veertien opeenvolgende duels waarin Donar in de Europe Cup ongeslagen bleef in eigen huis. De Italianen lieten beter teamspel zien, de Groningers waren te afhankelijk van Lance Jeter die in de eerste helft goed was voor negentien punten. Volgende week donderdag staat de tweede groepswedstrijd op het programma voor Donar. Tegenstander in Cyprus is dan AEK Larnaca.

Achterstand

Bij rust keek Donar voor 3230 toeschouwers al tegen een achterstand van negen punten aan: 29-38. De thuisploeg kende een opleving halverwege het derde kwart onder aanvoering van Arvin Slagter en Jeter. De Italianen bleven echter rustig ook hun eigen scores maken waardoor Donar niet dichterbij kwam.

Verdedigend niet goed

Bamforth moest aan het einde van het derde kwart met zijn tweede technische fout definitief van het veld. Verdedigend had Donar het niet goed genoeg op orde. Zo bleef onder andere Rashawn Thomas zijn punten maken. Aan het einde van het derde kwart was het 50-60 voor Sassari.

Nederlaag incasseren

In het vierde kwart consolideerden de gasten hun voorsprong. Donar kwam nog in de buurt, 70-75, maar moest toch de nederlaag incasseren. Topscorer aan de kant van de Groningers was Lance Jeter met 22 punten.