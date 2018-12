Provinciale SP niet blij met afwijzing uitkoopregeling Oudeschip

De SP (provinciale staten) is verbaasd over het standpunt van het provinciebestuur inzake Oudeschip. (Foto: Gerard Gaasendam/Groningen in Beeld)

De SP in Provinciale Staten van Groningen is verbaasd over het nieuws dat het provinciebestuur niet in is voor een uitkoopregeling voor de inwoners van Oudeschip.

De inwoners van Oudeschip pleiten hier al langer voor, omdat ze zich klemgezet voelen tussen de uitdijende Eemshaven, de opkomende industrie en de windparken nabij hun woningen.

RTV Noord en De Volkskrant brachten het nieuws over het afblazen van de uitkoopregeling op basis van een vertrouwelijke conceptbrief van Gedeputeerde Staten aan de Statenleden. Fractievoorzitter Jan-Hein Mastenbroek van de grootste coalitiepartij geeft aan niet te weten van het bestaan van die brief.

Gek

'Ik las het in de Volkskrant en dat is natuurlijk sowieso al gek', aldus Mastenbroek. 'We hebben anderhalf jaar geleden gepleit voor onderzoek naar de uitkoopregeling. Het is heel slecht om in de krant te lezen dat het niet door zou gaan.'

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) ontkent dat er een conceptbrief zou zijn. 'Het is slechts een ambtelijke verkenning', geeft ze aan. De Volkskrant geeft aan dat de brief wel degelijk bestaat.

Veertien miljoen

Mastenbroek is niet gerustgesteld, maar volgens hem geeft dat ruimte in de discussie. 'Dat biedt in die zin hoop dat wat mij betreft die regeling er wel komt', vervolgt hij. Het provinciebestuur heeft voorgerekend dat een uitkoopregeling zo'n veertien miljoen euro per jaar moet gaan kosten.

Volgens Mastenbroek is die rekensom geen juiste weerspiegeling van de situatie. 'Dit soort bedragen zijn, denk ik, niet reëel. Het geld dat je voor de uitkoopregeling vrij maakt is bedoeld als buffer. De woningen die je uitkoopt, zijn niet weg. Die kun je weer opknappen, energieneutraal maken en in de markt zetten. Het geld dat je dan hebt geïnvesteerd, krijg je weer terug.'

Mastenbroek refereert aan de soortgelijke 'Moerdijkregeling'. 'Die regeling zorgt voor rust. Niemand hoeft zijn huis te verkopen, het is een garantieregeling. Daar kost het ook geen geld.'

