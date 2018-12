Gijsbertsen: 'De tram is geen breekpunt, maar een bespreekpunt'

De mogelijke komst van een tram in de stad Groningen is geen breekpunt bij de komende coalitiebesprekingen, maar een bespreekpunt. Dat zegt formateur Mattias Gijsbertsen (GroenLinks).

'De manier waarop de tram nu wordt geframed reflecteert absoluut niet hoe het proces tot nu toe is gelopen', zegt Gijsbertsen.

'Voor de komende besprekingen staat een enorme lijst met onderwerpen op de agenda, en dan gaat het ook over de toekomst van het openbaar vervoer in brede zin. Maar het uitselecteren van alleen dat onderwerp is onterecht.'

Coalitie samenstellen

Gijsbertsen werd woensdagavond aangewezen als formateur. In opdracht van zijn eigen partij gaat hij de coalitie van de nieuwe gemeente Groningen samenstellen.

'Er zijn allerlei dingen die we graag met elkaar willen bespreken, maar het is absoluut niet zo dat de focus op de tram gelegd zou moeten worden. En dat ervaar ik ook niet zo.'

Advies

Fractievoorzitter Chakor (GroenLinks) maakte de naam van Gijsbertsen bekend na afloop van het debat over de bevindingen van informateur Ineke van Gent (GroenLinks). Laatstgenoemde adviseert een coalitie bestaande uit haar eigen partij GroenLinks, PvdA, D66 en de ChristenUnie.

'De tram is een bespreekpunt geweest, net zoals er een heleboel andere punten aan de orde zijn gekomen. Hoe maak je, gezien de verkiezingsuitslag, het beleid nu groenen en socialer? De tram was een onderdeel daarvan.'

Hoofdpunten

De tram was zeker niet het belangrijkste bespreekpunt, benadrukt Van Gent. 'Ik vind het wel belangrijk om dat even te melden. Het is toch jammer als de indruk gewekt wordt dat het alleen maar over de tram gaat, want dat is dus niet het geval.'

'Ik hoop dat de sociale en groene politiek de hoofdpunten zijn die besproken gaan worden. En dat is ook echt de verwachting, is uit de gesprekken gebleken.'

'Moet nog in gesprek'

De tram is dus absoluut geen breekpunt volgens Gijsbertsen. Maar op de vraag of er een coalitieakkoord mogelijk is waar de tram geen onderdeel vanuit maakt, wil hij niet op vooruit lopen.

'Nu overvraagt u mij. Ik sta helemaal aan het begin van het proces en moet nog met de partijen in gesprek. De agenda voor de formatie moet nog opgesteld worden, en de uitkomst daarvan kan ik al helemaal niet voorspellen.'

