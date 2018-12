Zuidhorn sluit na twintig jaar hoofdpijndossier af

Er kan worden gestart met de bouw van zeven woningen aan de Jellemaweg in Zuidhorn. (Foto: RTV Noord/Jan Been)

Bouwbedrijf Notebomer in Oldekerk kan beginnen met de bouw van zeven woningen aan de Jellemaweg in Zuidhorn. De gemeenteraad van Zuidhorn heeft daar woensdag toestemming voor gegeven door het bestemmingsplan te wijzigen.

De woningen worden gebouwd op de zogeheten locatie Boerema. Tegen het bouwplan bestond weerstand bij omwonenden.

Verpauperd perceel

Over de locatie Boerema wordt al sinds 1998 gesproken in politiek Zuidhorn. Op de locatie aan de Jellemaweg was ooit een garagebedrijf met tankstation gevestigd. Nadat het bedrijf was gesloten, gebeurde er jarenlang niets en verpauperde het perceel. Plannen om er woningen of appartementen te bouwen leden telkens schipbreuk.

Drie jaar geleden leek er een eind te komen aan het hoofdpijndossier, toen bouwbedrijf Notebomer zich meldde. Echter: het plan dat de ontwikkelaar indiende, werd afgekeurd. Vervolgens gebeurde er weer jarenlang niets.

Nieuw plan

Onlangs meldde Notebomer zich met een nieuw plan. Om dat plan rendabel te kunnen uitvoeren wil de bouwer zeven woningen bouwen in plaats van de zes die waren toegestaan in het bestemmingsplan. Bovendien wilde de ontwikkelaar hoger gaan bouwen dan de toegestane goot- en nokhoogte.

Protest

Omwonenden in de aan de Boerema-locatie grenzende Schoolstraat tekenden protest aan. Ze vonden dat de gemeente een knieval maakte voor de ontwikkelaar door af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Daarin was rekening gehouden met het beeldbepalende karakter van het historische gebied bij de Hervormde kerk waar de locatie Boerema deel van uitmaakt.

Een meerderheid van de raad stemde in met het wijzigen van het bestemmingsplan. Wel krijgt het gemeentebestuur de opdracht mee om een gesprek tussen de bouwer en omwonenden te arrangeren om te zien welke aanpassingen er eventueel mogelijk zijn in het bouwplan.

