DAL-gemeenten willen extra geld voor fusie

Burgemeester Hiemstra: 'Ons is extra steun beloofd en daar willen we de provincie aan houden'. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum lobbyen bij de Provincie Groningen om extra geld te krijgen voor de fusie. De provincie zou hier eerder al een toezegging over hebben gedaan.

De DAL-gemeenten willen dat gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) zich nu aan deze afspraak houdt.

Wel geld van Rijk

De gemeenten krijgen van het Rijk tien miljoen euro om alle kosten rond de herindeling te financieren. Denk daarbij aan de omscholing van ambtenaren, de verbouwing van gemeentehuizen en het inhuren van extra personeel.

Volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam is dat niet voldoende om op 1 januari 2021 een goede start te maken met de nieuwe DAL-gemeente.

'Het is in dit gebied noodzakelijk om ook de leefbaarheid te verbeteren en de sociaaleconomische situatie op te krikken. Dat kan niet met die tien miljoen van het Rijk.'

Nationaal Programma

Begin oktober maakten het Rijk, de Provincie en de tien aardbevingsgemeenten bekend 1,15 miljard euro te investeren in het gebied, met het zogeheten Nationaal Programma Groningen. Hiemstra wil niet dat de provincie doorverwijst naar dat potje.

'Het Nationaal Programma lijkt wel de stroppenpot te worden. Overal waar tekorten zijn, wordt dit programma genoemd. Het zou ook flauw zijn, want de Provincie heeft eerder al in een brief toegezegd dat onze gemeenten kunnen rekenen op een extra bijdrage als we gaan fuseren.'

Scheve verhouding inwoneraantallen

Ook de Commissie Jansen, die onderzoek deed naar de herindeling in onze provincie, zei in 2013 dat de Eemsdelta-regio en Het Hogeland op extra steun moeten rekenen van de provincie. 'Dit om in elk geval een min of meer gelijke start te kunnen maken, net als andere gemeenten', staat in het rapport.

Toen ging de commissie er nog van uit dat alle andere gemeenten in Groningen ook zouden fuseren, maar dat blijkt in Oost-Groningen niet het geval. Daardoor lopen de verhoudingen qua inwoneraantallen ook na de fusies in het Westerkwartier, Het Hogeland en Groningen ver uiteen.

Hiemstra: 'Toch is ons extra steun beloofd en daar willen we de provincie aan houden. We gaan de komende tijd een rekensom maken. Hoeveel er nodig is, weten we nog niet, maar het belangrijkste is dat er extra geld komt.'

