Lycurgus heeft geen moeite met Orion

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben woensdagavond de topper tegen Orion overtuigend met 3-0 gewonnen. De Groningers zijn koploper in de eredivisie met 27 punten uit tien duels.

De setstanden in Doetinchem waren 25-23, 25-19 en 28-26 in het voordeel van de ploeg van coach Arjan Taaij. De gasten begonnen slecht en keken in de eerste set tegen een 16-11 achterstand aan. Deze werd uiteindelijk omgebogen in een 20-18 voorsprong. In de slotfase was Lycurgus het meest koelbloedig.

Borst benut matchpoint

In de tweede set stonden de Groningers steeds aan de goede kant van de score. Wytze Kooistra sloeg het tweede setpoint tegen de vloer. De laatse set was razendspannend. Orion kreeg drie setpoints die allemaal weggewerkt werden. Dennis Borst benutte daarna meteen het eerste matchpoint voor de bezoekers.

Slecht volleybal

Coach Arjan Taaij was kort en krachtig over de wedstrijd. 'Het volleybal van beide kanten was niet goed; slordig en eigenlijk slecht, aldus Taaij. 'Maar we hebben veerkracht getoond door in de eerste en derde set terug te komen van een achterstand. Sliedrecht won met 3-2 van Zaanstad, daarom zijn we toch een puntje uitgelopen. Al met al een goede avond dus voor ons.'

Lees ook:

- Lycurgus laat Taurus voor de vierde keer dit seizoen kansloos