Jeter: 'We zullen leren van deze nederlaag'

Lance Jeter was topscorer bij Donar in de wedstrijd tegen Dinamo Sassari met 22 punten. Vooral in de eerste helft werd hij constant gezocht.

'Natuurlijk zijn we teleurgesteld door de nederlaag, maar we kunnen beter', vertelt Jeter. 'Je wilt graag winnen voor het thuispubliek. In de tweede helft ging het een stuk beter, werden andere spelers gezocht die ook hun scores maakten. Dan is het ook veel leuker om naar te kijken,' aldus Jeter.

Niet kansloos

Donar-coach Erik Braal had het gevoel dat de Italianen de wedstrijd gecontroleerd hadden, maar vond zijn ploeg niet kansloos. 'Wij kunnen dit soort wedstrijden winnen als we als collectief beter spelen. In de tweede helft maken we meer dan 40 punten tegen ze. Hier kwamen we in de eerste helft niet aan toe.'

Tweede helft beter

Dat alleen Lance Jeter in de eerste helft de nodige scores maakte zinde Braal niet. 'Dat zou niet nodig moeten zijn. Gelukkig doet hij het wel om ons in het zadel te houden. In de tweede helft ging het veel beter. Bal roteerde beter, we vonden elkaar. We kunnen veel beter en dat gaan we ook laten zien', besluit Braal.

