Veel 'kopschraberij' tijdens eerste Grode Grunneger Dictee

De 87-jarige Kees Reinders uit Middelstum heeft woensdagavond de eerste editie van het Grode Grunneger Dictee gewonnen. Reinders maakte twaalf fouten. Aan het dictee deden 35 taalliefhebbers mee uit alle delen van de provincie.

De Groninger taalstrijd werd gehouden in het Der Aa-theater in de stad.



'Het valt mie niks oaf', reageert Reinders op het winnen van het dictee. 'Twaalf fouten valt me nog mee, ik had op meer gerekend.' 'Swienskaarmenoadje', 'verdisterwaaierd' en 'havvelsnoet' waren gisteravond een paar van de 'stoerste' woorden.

Het dictee werd geschreven door docente Groninger taal- en letterkunde Coby Vermeeren en streektaaldeskundige Fré Schreiber.

'Ofnaasked' is zo'n woord

'We hebben verschillende Groninger woorden bij elkaar gezocht voor het dictee', legt Coby Vermeeren uit. 'We hebben er moeilijke woorden in gestopt, waar de deelnemers echt even over moeten nadenken. 'Ofnaasked' is zo'n woord.' Net als bij het Nederlands dictee gaat Vermeeren ervan uit dat er over de Groninger versie ook wordt gediscussieerd.'

Spellingboekje Siemon Reker

'Ik wil eens kijken of ik een beetje Gronings kan schrijven', vertelt deelnemer Greetje Niewold-Brink uit Haren. 'Ik kan het heel goed lezen, maar dat zegt niets over het schrijven. Om me voor te bereiden heb ik het spellingboekje van Siemon Reker uit 1984 nog even doorgebladerd.' Greetje maakt uiteindelijk 24 fouten.

Kennis Gronings non-existent

De 32-jarige Marianne uit Groningen eindigt op de laatste plaats met 65 fouten, maar dat blijkt voor de hand te liggen. 'Mijn kennis van het Gronings is non-existent, ik kan het alleen verstaan,' vertelt ze.

Ter voorbereiding van het dictee, nam ook verslaggever Beppie van der Sluis een kijkje in het Der Aa-theater.