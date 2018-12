Dit zijn de finalisten van Klouk

De drie finalisten van Klouk 2018 zijn bekend. Dik Huizing, Klaas van Riet en Björn Sweertman spelen op Kerstavond in de grote finale om de eervolle titel Kloukste Grunneger 2018.

Dik Huizing uit Groningen wist met 24 punten de voorjaarscompetitie te winnen. Klaas van Riet uit Veendam wist in de najaarscompetitie van Klouk 23 punten te halen. Björn Sweertman uit Nieuwe Pekela heeft als 'beste van de rest' met 18 punten de derde finaleplek weten te bemachtigen.

De drie kandidaten spelen in de finales spelrondes op sfeervolle locaties in onze provincie, zoals Vesting Bourtange, het Veenkoloniaal Museum in Veendam en Borg Nienoord in Leek