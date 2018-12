'Noaberschap' helpt bloemiste met verwoest winkelpand overeind

Het zal je maar gebeuren als ondernemer: op belangrijke decemberdagen omzet mislopen omdat een bestelbusje op je pand inrijdt. Het overkwam bloemiste Simone Jonkman uit Grootegast afgelopen zaterdag.

Nadat de verkoop meerdere dagen heeft stilgestaan, heeft Jonkman inmiddels op een andere locatie de deuren kunnen openen dankzij een stel ondernemers uit de buurt.

Actie

Één van de initiatiefnemers is Dennis Hoving. De ondernemer besloot gelijk de handen uit de mouwen te steken toen hij het bericht op sociale media voorbij zag komen. 'Ik dacht gelijk: dit is niet best. Zo'n jong meisje dat net begonnen is met de bloemenwinkel. We hebben direct de handen ineengeslagen.'

Je kan dit als ondernemer er gewoon niet bij hebben, want in deze tijd heb je het al smoordruk Simone Jonkman - gedupeerde

Aangeslagen

Jonkman is behoorlijk overdonderd door alle hulp die ze krijgt aangeboden. 'Hartverwarmend', zegt ze. De onderneemster is nog steeds aangeslagen door het incident. In het halfjaar dat ze de winkel in bezit heeft, is er al twee keer een auto door de gevel gereden. Omwonenden spreken over het laatste incident van een 'enorme klap'. De automobilist kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

De schade aan het pand, nadat een bestelbusje tegen de gevel reed.

Ravage

'De verkoop ligt gelijk stil', vertelt de bloemiste over de gebeurtenis. 'Je verliest zowel klanten als omzet. Het was één grote ravage. Ik kon het destijds gewoon niet geloven. Het is een ramp omdat het net voor de kerstdagen gebeurt. Je kan dit als ondernemer er gewoon niet bij hebben, want in deze tijd heb je het al smoordruk.'

Nieuwe stek

Aan de Hoofdstraat in Grootegast gaan de bloemen inmiddels weer over de toonbank. 'Er kwam al gauw een bericht dat we hier wel in konden. We hebben de hele boel schoongemaakt en opgeknapt. Het is niet te bevatten', besluit ze.

