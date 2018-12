Deel dit artikel:













Coalitie tussen vier partijen in de maak in Westerkwartier (Foto: RTV Noord.)

VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA gaan onderhandelen over de vorming van een coalitie in de gemeente Westerkwartier. Dat is de uitkomst van de gesprekken die formateurs Marcel Thijsen en Jannes Janssen hebben gevoerd met alle partijen.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

VZ Westerkwartier en de ChristenUnie denken in het CDA en de Partij van de Arbeid stabiele partners te hebben gevonden. Met beide partijen worden vervolgbesprekingen gevoerd.

Meerderheid VZ (6), ChristenUnie (6), CDA (5) en PvdA (4) hebben samen 21 zetels in de gemeenteraad. Om een meerderheid te kunnen vormen zijn tenminste 17 zetels nodig.

Het streven is de coalitie klaar te hebben op 1 januari 2019. Dan begint de nieuwe gemeente Westerkwartier, die ontstaat uit Zuidhorn, Grootegast, Marum, Leek en een deel van de gemeente Winsum.

