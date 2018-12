Donaties voor Geuko en Samantha stromen binnen na tv-uitzending: 'Kippenvel!'

De verlamde Geuko van Lang uit Winschoten mag sinds woensdagavond dromen van een behandeling in Amerika. Dankzij de uitzending van het tv-programma 'Je geld of mijn leven' stromen de donaties massaal binnen.

Rond 11.30 uur donderdagochtend stond de teller al op 140.000 euro, waarmee het streefbedrag van 205.000 euro snel dichterbij komt. Met dat geld kunnen Amerikaanse revalidatiespecialisten Geuko weer grotendeels zelfstandig laten ademen.

Aan de keukentafel in Winschoten houden Geuko's ouders de stand nauwlettend in de gaten. 'Kippenvel hoor', zegt vader Gert-Jan. 'Dit moet deze week gewoon lukken. Als iedereen doneert, kunnen we Geuko weer kind laten zijn.'



Door de uitzending schoot de teller omhoog. Niet te geloven Gerda van Lang - Moeder Geuko

In een roes

Voor moeder Gerda is het leven sinds de uitzending 'een roes'. 'We zijn nog steeds een beetje aan het bijkomen. We beseffen nog niet wat er allemaal gebeurd is en hoeveel geld er al binnen is. Het bedrag nam gistermiddag al langzaam toe, maar door de uitzending schoot de teller omhoog. Niet te geloven.'

Geuko heeft de uitzending gisteren samen met de verpleging gekeken. 'Hij krijgt het dus zeker mee.'



Steun voor Samantha

Naast Geuko loopt er dankzij het programma ook een inzamelingsactie voor de Groningse Samantha Jaeggi-Werther (27). Zij lijdt aan MS en zoekt 90.000 euro voor een stamceldonatie in het buitenland.

Haar teller op de website van het programma loopt al net zo hard op als die van Geuko. Rond 11.00 uur vanochtend was er al ruim 75.000 euro opgehaald.

