Auto's botsen tegen brandweerwagen (update)

Het ongeluk gebeurde donderdagochtend op het Sontplein in de stad Groningen (Foto: De Vries Media)

Op het Sontplein in de stad Groningen zijn donderdagochtend twee auto's tegen een brandweerwagen gereden.

Een andere brandweerwagen kwam ter plaatse omdat er mogelijk een persoon bekneld zou zijn geraakt. Niemand raakte gewond. Zowel de betrokken auto's als de brandweerauto hebben blikschade.

Oefenwagen

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de brandweerkazerne in Stad. Volgens de brandweer wordt de betrokken wagen gebruikt voor chauffeurstrainingen. De oefenwagen reed met sirenes aan. 'Dit is sinds kort een nieuwe regel, wanneer er wordt geoefend op de openbare weg', zegt een brandweerwoordvoerder.

Het verkeer wordt tijdelijk door verkeersregelaars in goede banen geleid.

