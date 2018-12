Onderzoek: Stint mag in huidige vorm niet de weg op

De Stint, bij een kinderopvang in Groningen. (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De Stint is niet veilig om personen mee te vervoeren. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Groningse kinderdagverblijven moeten dus op zoek naar een alternatief vervoersmiddel.

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) mag de elektrische bolderkar in de huidige vorm niet de weg op. Dat kan alleen als er een aantal aanpassingen wordt gedaan.

Onderzoek

Van Nieuwenhuizen schakelde TNO in na een ongeluk met een Stint in Oss waarbij op 20 september vier kinderen omkwamen. Uit een eerste onderzoek was al gebleken dat de kar 'potentiële veiligheidsrisico's' kende. Daarop haalde de minister de elektrische bolderkar van de weg. Vooral kinderdagverblijven, die het voertuig gebruiken voor het vervoer van kinderen, werden door de maatregel getroffen.

Remproblemen

Volgens het onderzoeksinstituut zijn er problemen met de rem van de Stint en de lengte van de remweg. De onderzoekers constateren ook problemen met de gashendel. 'Er treedt een onbeheersbare versnelling op als de nuldraad van de gashendel losraakt.'

Volgens TNO is er een fors aantal aanpassingen nodig aan de Stint. Om zeker te zijn dat een eventuele nieuwe Stint veilig is, zal die opnieuw gekeurd worden voor de kar de weg op mag.

Verplichte opleiding

Van Nieuwenhuizen overweegt ook een verplichte rijopleiding voor Stint-bestuurders in te voeren. Ze organiseert op korte termijn een overleg met de kinderopvangbranche en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Gevolgen

De minister zegt te begrijpen dat het besluit vervelende gevolgen heeft voor de gebruikers, vooral voor de kinderopvangsector. Maar de veiligheid staat volgens haar voorop. Uiterlijk februari worden nieuwe eisen bekendgemaakt waar de Stint aan moet voldoen.

