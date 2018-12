Lopend Vuur: Ik ben dol op kerstmarkten

In Duitsland zijn ze al sinds eind november weer open. En ook hier in Nederland komen ze steeds meer: de kerstmarkten.

Dagelijks gaan bussen vol met Groningers naar markten in bijvoorbeeld Bremen en Oldenburg. Glüwein, kerstbrood en veel versieringen. In de decembermaand zoeken velen de gezelligheid op van een kerstmarkt.

Jij ook?

