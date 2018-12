Rondje Groningen: over chique snuisterijen en ouderwetsche boevenbendes

De kerstgedachte, romantische kerstplaatjes en goede voornemens. Ze komen allemaal voorbij tijdens dit Rondje in de donkere dagen voor Kerst.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.



1) Groen?

Het centrum van Assen kleurt vanaf 1 januari 2019 groen. O nee, wacht even.



Even checken hoe dat in Groningen zit.



2) Mag Marga komen logeren, Mark?

'Nog maar' zeventien maanden in een onveilig huis? Misschien is in de 'stal' van onze minister-president een plekje vrij? #kerstgedachte

3) Op zijn pootjes?

Groningen heeft er eentje: een Universiteitskat. Maar wist je dat in veel meer universiteiten, wereldwijd, zo'n pluizebol rondloopt? Het Universiteitsmuseum in Stad wijdt er een tentoonstelling aan.

4) Chique snuisterijen

Nog op zoek naar iets bijzonders uit de achttiende eeuw voor in je kerstboom?

5) 'Ouderwetsche boevenbende'

Opgelicht worden is nooit leuk, maar helemaal niet als je daardoor op je jubileum niet eens naast elkaar kunt zitten.

6) Multifunctioneel

Tja, dit schiet natuurlijk niet op. Misschien die goede voornemens op 1 januari iets nauwkeuriger omschrijven...

[Tweeet:https://twitter.com/RenskeHouting/status/1073140522074718210]

7) Concurrentie voor de FC

Komt-ie of komt-ie niet? Arjen Robben en zijn eventuele terugkeer naar FC Groningen, het is onder de supporters het gesprek van de dag. De concurrentie is stevig: zijn oude club PSV maakt nu ook werk van de terugkeer van de Bedumer.

Maar deze kinderen duimen voor een heel andere uitkomst.

8) Mien Lauwerzijl

t Is de lucht achter Oethoezen, uh boven Lauwerzijl.

9) Poelestraat in kerstsfeer

Hier valt weinig aan toe te voegen.

10) Laatste plaatje

Zelfs zonder kerstboom is het een plaatje.

Rondje Groningen is er elke werkdag. Bekijk ook ons archief voor alle vorige edities.