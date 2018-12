Deel dit artikel:













Brandstichter Hoogezand blijft langer vastzitten Marcel S. (Foto: RTV Noord)

De 44-jarige Marcel S. uit Hoogezand die verdacht wordt van negen branden in en om zijn portiekflat, blijft langer vast. Dit is in afwachting van het verdere verloop van de zaak. De officier van justitie meldt dat de inhoudelijke behandeling in mei plaatsvindt.

Dat werd duidelijk tijdens de tweede pro-formabehandeling van de zaak. De branden waar hij van verdacht wordt, woedden in de Ferdinand Bolstraat tussen mei en augustus van dit jaar. Eigenlijk zou de zaak vandaag inhoudelijk behandeld worden, maar dat ging niet door omdat er een cruciaal rapport ontbreekt. Zijn advocaat Iris Djordjevic wil dat hij op vrije voeten komt tot de zaak weer voor de rechter komt De man zit momenteel vast in Leeuwarden. Hij wil niet meer terug naar zijn oude woonplaats en kan bij zijn ouders terecht. Volgens zijn advocaat kan dat onder elektronisch toezicht.

