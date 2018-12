Verdachte brandstichting Hoogezand blijft langer vastzitten

De 44-jarige Marcel S. uit Hoogezand die wordt verdacht van negen branden in en om zijn portiekflat, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechter donderdag bepaald.

Rapport ontbreekt

Donderdag was de tweede pro-formabehandeling van de zaak. De branden waar S. van verdacht wordt, woedden in de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand tussen mei en augustus van dit jaar.

Vertraging

Eigenlijk zou de officier van justitie donderdag inhoudelijk op de zaak ingaan en een strafeis uitspreken, maar dat ging niet door omdat een cruciaal rapport ontbreekt. Advocaat Iris Djordjevic van S. wil vanwege die vertraging dat haar cliënt op vrije voeten komt tot de volgende behandeling van de zaak.

De rechters en de officier van justitie gingen daar niet in mee. De kans op herhaling achten zij te groot.

'De brand van vier augustus was een opmerkelijke actie en dezelfde modus operandi als de andere branden. Er zitten verklaringen in het dossier, ook van uzelf, die belastend kunnen zijn', zegt de rechter.



Pyromaan?

De rechter ziet een duidelijk verband tussen de branden en de verdachte. 'Het is opmerkelijk dat u vaak als eerste melding maakte, opvallend actief was in de Whatsappgroep (van de buurt, red.) en meningsverschillen had met mensen van wie goederen later in vlammen zijn opgegaan.'



Ook de officier van justitie is bang dat verdachte in herhaling treedt. Het gedrag lijkt volgens hem op pyromanie. Deskundigen hebben dat nog niet kunnen uitsluiten of bewijzen.

S. zit momenteel vast in Leeuwarden. Daar blijft hij zitten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. De advocaat stelde voor dat S. naar een kliniek gaat om daar te worden onderzocht. Dat gaat niet door: de verdachte kan vanwege tijdgebrek pas in februari terecht. Een tweede optie was intrekken bij zijn ouders. S. zou dan ook een enkelband krijgen.



Emotioneel

De verdachte barstte in tranen uit bij de gedachte nog langer vast te zitten. Hij wil graag tijdens de feestdagen bij zijn zoontje zijn, dat een autistische stoornis en ADHD heeft.

De rechter ging hier niet in mee. '?Uw persoonlijk belang weegt niet zwaarder dan de ernst van de feiten. Mocht het tot een strafoplegging komen, dan zal de straf niet korter zijn dan u nu vastzit.'

Marcel S. moet in februari nog een keer voorkomen in een pro-forma zitting. In mei komt de officier met een strafeis.

Het bericht is om 11.40 uur aangevuld met details uit de rechtszaak.

