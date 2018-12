Weemoed in Bedum: allerlaatste vergadering in gemeentehuis

De gemeentelijke fusie gaat in Bedum gepaard met een lach en een traan. De gemeenteraad vergadert donderdagavond voor het allerlaatst in het monumentale gemeentehuis. Na 210 jaren houdt de gemeente op 1 januari 2019 te bestaan.

Vanwege de gemeentelijke fusie moet ook de PvdA-fractie afscheid nemen van de historische wethouderskamer, waar ruim vijftig jaar in werd vergaderd.

Verhuizing

De gemeentes Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond fuseren, wat betekent dat het doek definitief valt voor het gemeentehuis in Bedum. Het college verhuist binnenkort naar Winsum, de gemeenteraad gaat naar Uithuizen en zal vergaderen in de raadszaal van Eemsmond.

Rijksmonument

'Het pand heeft iets weg van een kasteel', merkt verslaggever Wiebe Klijnstra in Bedum op. 'Klopt', zegt PvdA-wethouder Jan-Willem van der Kolk. 'Het is gebouwd in een Amsterdamse Schoolstijl. Het pand is een Rijksmonument. Het is tevens één van de weinige gebouwen in Bedum die in deze stijl is gebouwd.'

De gemeenteraad verhuist naar Uithuizen, omdat die locatie qua grootte als enige geschikt is. 'Er wordt namelijk met 29 leden vergaderd', legt de wethouder uit.

Historie

Dat er door de fusie afscheid moet worden genomen van de historische raadszaal in Bedum, vindt Van der Kolk lastig. 'Het is zo'n prachtig gebouw. En in deze zaal heeft minimaal 50 jaar de fractie van de Partij van de Arbeid vergaderd.'



Na donderdagavond trekken de PvdA-fractieleden de deur van de raadskamer definitief achter zich dicht.

Aandenken

Waarnemend burgemeester Erica van Lente onthulde als afsluiting een blijvend aandenken: een foto waarop de voltallige fractie uit de laatste raadsperiode staat afgebeeld.

'We hebben een hele mooie periode met elkaar gedeeld. Ik heb ruim vier jaar wethouder mogen zijn en ik voel me zeer vereerd over die functie', zegt Van der Kolk, die nu op zoek gaat naar een parttime baan.

Lees ook:

- Vierhonderd ambtenaren van Het Hogeland gaan verhuizen