Westerwolde blijft lid van zowel Wedeka als Afeer

Westerwolde treedt niet uit het leer-werkbedrijf Wedeka. Dat heeft de gemeente besloten na een onderzoek naar mogelijke uittreding.

Daarmee blijft Westerwolde lid van twee 'gemeenschappelijke regelingen': Wedeka en Afeer. Volgens wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen) is de angst dat de twee elkaar binnen Westerwolde beconcurreren niet meer aanwezig.

Meer op elkaar afstemmen

Medio oktober lieten de beide bedrijven al weten de leer- en werktrajecten meer op elkaar af te gaan stemmen. 'Dat is doorslaggevend geweest in de keuze om bij beide bedrijven betrokken te blijven', zegt Luth nu.

Bruidsschat

Al vanaf het begin van het onderzoek is duidelijk geweest dat, mocht Westerwolde uittreden, het een flinke 'bruidsschat' aan Wedeka zou moeten betalen. Die 'scheidingskosten' zijn voor Luth niet van belang geweest. 'We achten het nut van uittreden gewoon niet meer nodig.'

Rust

De wethouder verwacht dat het niet-uittreden voor rust zorgt onder medewerkers. Nadat de plannen voor het onderzoek bekend werden, ontstond namelijk de nodige onrust onder werknemers van Wedeka.

'Dit nieuws zorgt voor rust, maar aan de andere kant is de onrust nooit nodig geweest. Er is niemand die zo zeker is van zijn of haar baan als een medewerker van de sociale werkplaats van Wedeka', zegt Luth.

Uitwisselen medewerkers

Dat Afeer en Wedeka elkaar meer gaan aanvullen, moet er ook voor zorgen dat werknemers eventueel uitgewisseld kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld als een medewerker met bepaalde kwaliteiten meer nodig is bij Afeer dan bij Wedeka, of andersom.

Toch is het nog niet zover dat Oost-Groningen straks nog maar één leer-werkbedrijf kent, zoals ooit de bedoeling was bij de vorming van het Akkoord van Westerlee. 'Maar het zou mooi zijn als dit een eerste stap in die richting is', vindt Luth.

