De Stint blijft aan de kant: 'Wij hebben het altijd al gevaarlijke dingen gevonden'

'We zijn blij dat er nu een uitspraak is. Wij vinden veiligheid van kinderen altijd het aller-belangrijkste en dat blijft ook zo.' Dat zegt directeur Lenie van der Werf van kinderopvang Kids2b over het nieuws dat de Stint niet veilig genoeg is om de weg op te gaan.

De Stint, een elektrische bolderkar, werd na een dodelijk spoorongeluk op 20 september in Oss van de openbare weg verbannen. Onderzoek van TNO wijst nu uit dat de elektrische bolderkar inderdaad niet veilig gebruikt kan worden om mensen te vervoeren.

'Toen we het bericht kregen over het vreselijke ongeluk in Oss hebben we meteen dezelfde dag de Stints nog van de weg gehaald. En dat blijft zo', zegt Van der Werf.

Lopen of met de taxi

Kids2b, dat in acht Noord-Groningse gemeente actief is, gebruikte de Stint op vier locaties. 'Als het qua afstand te doen is, lopen we met de kinderen. En anders zetten we taxi's in.'

Dat betekent wel extra kosten. 'Die waren niet voorzien. Maar vooralsnog nemen we die kosten voor onze rekening.'

De Stint wordt wel gemist, zegt Van der Werf. 'We doen graag uitstapjes met de kinderen, daar gebruikten we de Stint graag voor. Maar in dit jaargetijde is dat wat minder.'

SKSG is geschrokken

Bij kinderopvang SKSG, dat op meer dan honderd locaties in onze provincie actief is, zijn ze geschrokken van de resultaten van het onderzoek. 'Ze blijven achter slot en grendel voorlopig', zegt woordvoerder Marloes Abbink over de Stint.'Het moet wel helemaal veilig zijn, anders gaan ze zeker niet de weg op.'

SKSG heeft acht Stints in bezit. 'We hebben het er vorige week al even over gehad, dat we ons hier op moesten voorbereiden. Want als ze wel weer de weg op zouden mogen, wat ga je dan communiceren? Maar dat is niet het geval, het blijft gewoon zoals we nu bezig zijn.'

De kinderopvang gebruikt auto's, bussen en bakfietsen als vervanger voor de Stint. En op sommige plekken wordt gelopen, zegt Abbink. 'Dat blijft nu gewoon van kracht. Daar zijn we ook al aan gewend, net als de ouders en de kinderen. Voordat de Stint er was, werkten we ook zo. Hoe het op lange termijn verder gaat weet ik niet, daar moeten we nog naar kijken. Voor nu is het opgelost.'

Ze gaan best hard, wij vonden het niks Dineke Horlings - kinderopvang Prokino

Bij Prokino in Veendam maakten ze sowieso al geen gebruik van de Stint. 'Wij hebben het altijd al gevaarlijke dingen gevonden', zegt Dineke Horlings van de kinderopvang. 'Ze gaan best hard, wij vonden het niks. Wij zijn bovendien een groene organisatie, we fietsen en wandelen liever. Alleen voor de allerkleinsten hebben we een bus.'

Kamerdebat

De Tweede Kamer heeft de onderzoeksresultaten ook gelezen en wil na het kerstreces een debat met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur.

Van Nieuwenhuizen zelf zegt in een reactie te beseffen dat de Stint bij de kinderopvang wordt gemist. 'Het is een hele vervelende boodschap, maar veiligheid staat voorop.' Ze wil uiterlijk begin februari met een aangepaste lijst voorwaarden komen waaraan voertuigen als de Stint moeten voldoen.

Rijopleiding

Mogelijk komt het ministerie met een verplichte rijopleiding voor Stint-bestuurders, als hij na enkele aanpassingen weer de weg op mag. Een goed idee, vindt Van der Werf (Kids2b).

'Als de Stint weer gebruikt kan worden, wil je je ook zeker voelen. Het is belangrijk dat medewerkers zich er goed bij voelen.'

