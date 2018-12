Stollenga mist World Cup in Heerenveen

Esmé Stollenga doet niet mee bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Heerenveen. Ze zou zaterdagmorgen op de 500 meter starten in de B-groep.

Stollenga is niet geblesseerd of ziek, maar is de dupe van een regel van de KNSB.

WK Sprint

De schaatsbond moet nog plekken veilig stellen voor de WK Sprint. Daardoor doen Antoinette de Jong en Ireen Wüst mee op de kortste sprintafstand. Er wordt een klassement opgemaakt op basis van de 500 en 1000 meter.

Stollenga heeft dit seizoen geen 1000 meter gereden bij de World Cup-wedstrijden in Japan en Polen en valt daardoor buiten de boot.

Protest helpt niet

Stollenga heeft nog protest ingediend bij de geschillencommissie van de KNSB, maar die geeft aan met het best mogelijke team aan de start te willen komen. Daar hoort Stollenga volgens de schaatsorganisatie niet bij.

Bij de mannen is er een vergelijkbare situatie. Dai Dai Ntab start op de 1000 meter. Hij neemt de plaats in van Gijs Esders.