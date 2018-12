Wereldtitel Kromowidjojo op 100 meter vrije slag

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft voor de tweede keer in haar carrière de wereldtitel kortebaan veroverd op de 100 meter vrije slag.

De 28-jarige Sauwerdse zegevierde met overmacht in het 25 meterbad in de Chinese stad Hangzhou: 51,14 seconden. Femke Heemskerk maakte het Nederlandse feestje compleet door het zilver te pakken in 51,60.

Tweede keer

Kromowidjojo pakte in 2010 ook al het goud op het 'koninginnennummer' bij de WK kortebaan in Dubai. Heemskerk (31) was vier jaar later de beste op de 100 vrij in Doha. Bij de vorige WK in Windsor, twee jaar geleden, veroverde 'Kromo' zilver achter de Australische Brittany Elmslie.