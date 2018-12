'Vandaag staan we schouder aan schouder tegen de gaswinning'

Zo'n zeventig actievoerders uit het hele land protesteren momenteel bij de rechtbank van Groningen tegen de winning van gas uit kleine velden. De deelnemers betuigen daarmee hun steun aan de rechtszaak die zich binnen afspeelt.

Die zaak over een proefboring bij Nij Beets is door actiegroep Tsjingas en de gemeente Nij Beets aangespannen tegen gasbedrijf Vermilion.

Gaswinning is ook in Utrecht het gesprek van de dag Elias Bom - Actievoerder

Gezamenlijk belang

Elias Bom uit Woerden is één van de actievoerders die onder het motto 'Afbouw is geen Opbouw' voor het rechtbankgebouw staat. Hij maakt deel uit van de protestgroep 'Laat Woerden niet zakken' en spreekt over een gezamenlijk belang in de strijd tegen gaswinning.



'We zijn hier omdat er meer dan dertig kleine gasvelden zijn die allemaal met hetzelfde te maken hebben. We staan vandaag dus schouder aan schouder. In Utrecht is het gelukkig nog niet zo ver dat er al boringen zijn, maar men probeert wel vergunningen aan te vragen. Het is bij ons ook het gesprek van de dag. Mensen zijn druk bezig om te verduurzamen, dus dit botst daar totaal mee.'

'Ik voel me gesteund'

Ook Jan Dales van de Groninger Bodembeweging is aanwezig bij het protest. Het doet hem goed dat mensen uit heel het land naar Groningen zijn gereisd om hun stem te laten horen.

'Wij kampen al met de schade, maar in het slechtste geval krijg je hetzelfde ritueel ook in andere delen van het land. Dan is het goed dat burgers dit doen. Daardoor voel je je meer gesteund.'

