Brand in varkensstal Beerta snel onder controle De brand ontstond in een afgesloten gedeelte van de stal (Foto: Gerrie de Groot/112Gr.)

In een varkensstal aan de Uldersweg in Beerta is donderdagmiddag een kleine brand geweest.

Er hoefden er geen dieren te worden ontruimd. Volgens de brandweer ontstond de brand in een hakselaar: een machine die wordt gebruikt om takken te versnipperen. Omdat de machine in een afgesloten gedeelte van de stal stond, kon de brand snel worden geblust. Niemand raakte gewond. Voor de zekerheid is er een ambulance ter plaatse gekomen om de brandweerlieden te controleren.