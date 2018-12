Burgemeester Marijke van Beek krijgt lintje bij haar afscheid

Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond is donderdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van Beek kreeg het lintje tijdens haar afscheidsreceptie uit handen van Commissaris van de Koning René Paas.

Ze kreeg het lintje vanwege haar jarenlange inzet voor de politiek.

Bestuurlijke functies

Van Beek is elf jaar lang burgemeester geweest van de meest noordelijke gemeente in onze provincie. Daarvoor was ze raadslid en wethouder namens de PvdA in Haaksbergen.

Naast het burgemeesterschap zat ze in de Raad van Commissarissen van Groningen Seaports en de BV Veendam. Ook was ze actief in de Raad van Advies van de Stichting Eemsdelta Green en zat in de Stuurgroep Veiligheidshuis. Bovendien zette Van Beek zich onder meer in voor het Discriminatie Meldpunt Groningen en de KNRM in de Eemshaven.

Als burgemeester van Eemsmond was Van Beek ook betrokken in het aardbevingsdossier. Zo maakte ze zich onder meer hard voor de uitkoopregeling.

Nieuwe gemeente

Marijke van Beek stopt op 1 januari 2019 als burgemeester, omdat Eemsmond samen met Bedum, De Marne en Winsum opgaat in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Ze heeft al laten weten terug te willen naar haar geboortegrond in Twente.

De waarnemende burgemeester voor Het Hogeland is afgelopen dinsdag bekendgemaakt. Oud-provincie-directeur Henk Jan Bolding neemt de eerste maanden de honneurs waar.