Tinq: water in plaats van benzine door graafwerkzaamheden

De storing bij tankstation Tinq in Noordhorn, waardoor automobilisten water tankten in plaats van benzine, is veroorzaakt door graafwerkzaamheden bij de buren. Dat zegt woordvoerder Henry den Toom van Tinq.

Peilbuis

'Tijdens het graven is een peilbuis van de Euro 95 opslagtank geraakt', zegt den Toom. 'Door de overvloedige regenval van de afgelopen dagen is er via die peilbuis water in de tank gelopen.'

Zwaarder dan water

'Doordat water zwaarder is dan benzine is het naar de bodem van de tank gezakt', vervolgt den Doom, 'en dat is precies de plek waar de brandstof naar boven wordt gepompt.'

Zeven schadegevallen

Volgens hem hebben zich inmiddels zeven mensen gemeld die zeggen dat ze water getankt hebben bij het onbemande tankstation aan de Industrieweg. 'We zullen de schade die veroorzaakt is vergoeden', zegt hij.

Aansprakelijk

Volgens de woordvoerder zal Tinq op zijn beurt het bedrijf dat aan het graven was aansprakelijk stellen voor de schade aan de opslagtank.

